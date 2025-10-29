美方擬降關稅換中方遏制芬太尼出口　外交部：中國禁毒堅決願合作

美方欲以降低關稅換去中國遏制芬太尼出口，10月29日，外交部發言人郭嘉昆表示，中國對繼續同美方合作持開放態度，美方應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件。



10月29日，外交部例行記者會上，法新社記者就習近平主席和美國總統特朗普在韓國會晤一事追問，特朗普表示，他希望能通過降低對華關稅換取中方遏制芬太尼的出口。中方對此有何評論？

2025年7月28日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部官網）

郭嘉昆表示，中方在這個問題上的立場是一貫的、明確的。中國是禁毒最堅決、政策最徹底、記錄最良好的國家，也是世界上列管物質最多、管制最嚴格的國家之一。 郭嘉昆指出，中方對美國人民遭受的芬太尼危機表示同情，曾為此提供幫助，並取得積極效果，對繼續同美方開展合作持開放態度。美方應採取實際行動，為雙方合作創造必要條件。

芬太尼（fentanyl，又名吩坦尼），在醫學上是一種強效的人工合成類阿片藥物，主要作麻醉性鎮痛藥使用，其陣痛效力高於海洛因、嗎啡幾十上百倍，使用在臨床醫學中麻醉前、手術前後中期的疼痛管理。但也有人因濫用芬太尼而造成死亡。

今年3月，美國特朗普政府以芬太尼持續流入美國為由，對中國貨品實施20%芬太尼相關關稅。據美國《華爾街日報》披露，中美領導人在韓國釜山會面時將討論貿易框架，其中包括芬太尼問題，如果中方同意打擊鴉片類藥物芬太尼的前驅化學品出口，美國將下調對中國實施的關稅。特朗普周三回應時指，預期會調低對華的芬太尼關稅。