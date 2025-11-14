泰國開啟「可信泰國」認證項目　助塑造安全放心旅遊形象

泰國旅遊與體育部、泰國國家旅遊局聯合多家機構在曼谷啟動「可信泰國」認證項目。



據旅遊局星期四（11月13日）介紹，該項目是泰國國家旅遊局為提升旅遊安全和服務標準推出的長期舉措，既着眼於完善制度體系，也有助於塑造泰國安全放心的旅遊形象。

參與認證的旅遊機構需在四個方面接受評估，包括綜合安全措施，安全透明的電子支付系統，多語言服務與專業遊客接待能力，以及交通線路安全便捷、指引明確等要求。預計全泰國約有5000家酒店、餐廳、景區、購物中心和休閒娛樂場所參與評估。通過認證的企業將獲得泰國國家旅遊局在國內外渠道的推廣支持，認證有效期為兩年。

泰國旅遊熱點的大皇宮 (Getty Images)

中國新聞社引述泰國旅遊與體育部部長阿塔功在致辭時的話說，「可信泰國」標識是泰國旅遊安全與可靠性的直觀體現，有助於增強遊客重返泰國的信心。該項目通過不斷完善安全標準、強化部門協同、提升信息溝通效率和優化遊客服務，進一步增強國際旅客對泰國旅遊環境的信任。

泰國國家旅遊局局長塔佩妮說，「可信泰國」項目不僅是一項旅遊品質標準，更體現了公共部門與私營部門攜手推動泰國打造安全、高品質、可信賴旅遊目的地的共同使命。

圖為泰國布吉島芭東海灘，該處為旅遊知名景點（Getty）

中國駐泰國大使館文化參贊楊曉龍說，建交50年來，中泰兩國友好關係持續深化，旅遊合作始終發揮着重要作用。安全是影響遊客出行選擇的關鍵因素，泰方推出「可信泰國」項目意義重大，值得積極肯定，該倡議將為中國遊客在泰旅遊提供更安全、更優質的保障。

本文獲《聯合早報》授權轉載

