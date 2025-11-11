12歲泰國少女遭母騙到東京賣淫月接客60人　母親及按摩店老闆被捕

綜合日媒報道，一名12歲的泰國女孩遭其母親拐騙到東京一間泰式按摩店賣淫。據日本警方表示，女孩在33天內，約有60位顧客為這名她支付總計約627,000日圓（約31,608港元）。負責管理這間按摩店的日籍老闆細野正之已被捕，而將少女賣到東京的母親則在台灣因逾期居留而被拘留。



據《日本時報》（Japan Times）和《朝日新聞》報道，日本警方早前逮捕了一名男子，他涉嫌讓一名12歲女孩在其位於東京的按摩店工作，這是一總涉及性剝削兒童的人口販賣案件。

日本媒體就12歲泰國少女被賣到東京賣淫的報道：

這名男子名叫細野正之，現年51歲。東京警視廳以涉嫌違反勞動標準法，於6月至7月期間在其位於東京的按摩店僱用一名15歲或以下的女孩為由將其逮捕。

12歲泰國女孩被母親賣到東京賣淫

據警方稱，這名女孩出生於泰國北部，此前與妹妹和祖父母一起生活，並在那裏的一所公立初中就讀。

她的父親在她小學二、三年級時去世。她的母親在日本從事性工作，也曾在新加坡和台灣等地從事海外工作。母親很少在泰國陪伴女兒。

然而，今年六月底，母親暫時返回泰國，並告訴女兒：「我們將一起去日本工作。」當女孩與母親抵達日本後，當天就來到細野正之管理的按摩店。

母親告訴女孩「用個別名」，並解釋她具體該做甚麼。她告訴女兒：「在關門前大約20分鐘，撫摸他們的性器官。你只需要做這些。」

這份「工作」對女孩來說完全陌生。她很快意識到自己要和陌生人打交道。女孩心想，我不想做這個，但她告訴警察：「我必須聽我媽媽的話。」

女孩持15天短期停留簽證入境，但女孩的母親在抵達日本的第二天就失蹤。之後，不諳日語的女孩睡在按摩店廚房附近，並為顧客提供性服務。

女孩按照指示在店裏工作。她被告知要把所有顧客的錢都交給店長，一位51歲的男子。

女孩告訴警方，店長「從未問過我的年齡」。

店長拿走全部的錢。扣除店家的分成後，他把剩下的錢轉到一個與女孩母親有關係的人名下的帳戶。

母親有時會在社交平台上責罵女孩的工作表現。

按摩店的其他員工顯然已經把顧客對女孩的投訴告訴了店長。女孩的母親也聽到這些投訴。

女孩再也無法忍受這樣的生活，於八月一聲不響地離開了按摩院。

然而，母親卻讓她去東京以外類似的性服務場所工作。女孩照做了。

母親曾多次對她說：「我會來接你。」

但她從未出現過。

女孩漸漸放棄了再次見到母親的希望。

她表示：「我只想設法回到泰國，看看我的祖父母和妹妹，然後去上高中。」

女孩獨自投案揭發事件

9月16日，女孩獨自前往位於東京港區的東京入境管理局，案件得以曝光。

她告訴工作人員：「我想回泰國。」

當政府工作人員意識到情況後，將這名女孩作為人口販賣受害者進行保護性拘留。

警方、移民局、泰國大使館和其他相關部門一直在協調處理此案。

11月4日，東京警視廳以涉嫌違反《勞動基準法》中關於工作年齡的規定為由，逮捕了按摩店經理細野正之。他居住在東京西部的調布市。

據官員稱，在東京警視廳破獲的人口販賣案件中，這名女孩是年齡最小的外國受害者。