安世風波｜回應荷蘭高官言論　中國斥混淆是非顛倒黑白：強烈不滿

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans） 11月13日接受英媒採訪時談及安世半導體（Nexperia）風波，指不後悔對安世總公司實施監管控制，中國商務部14日批評有關言論是混淆是非、顛倒黑白，對此表示極度失望和強烈不滿。



中國商務部新聞發言人指，中方注意到卡雷曼斯近日接受媒體採訪的相關言論，中方對這種混淆是非、顛倒黑白、一意孤行的言論表示極度失望和強烈不滿，這場半導體供應鏈危機帶給全世界的深刻教訓是，不能強行用行政手段不當干預企業經營。

發言人稱，在荷蘭政府9月30日發布行政令以及10月8日荷企業法庭作出錯誤判決之前，全球半導體產供鏈是穩定和安全的，但荷方強行不當干預，並托管一個100%控股的私營企業99%的股份，這種違背契約精神、不明智衝動的行徑一石激起千層浪，才是造成全球半導體產供鏈動蕩和混亂的惡源。

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）談及爭議始末時，仍堅稱他不後悔對安世總公司實施監管控制。（Getty）

中方指，採訪顯示僅僅憑借某些人去大臣辦公室談話，就引用冷戰時期制定但從未啟用的《貨物可用性法案》，匆忙出台部長行政令，並推動法院在極短時間內作出裁決，這種做法既是輕率之舉，更是荒唐至極，荷蘭是崇尚法治的國家，但在該事件中，荷方一些人既未嚴格履行法律程序，也沒有保護外資企業的正當權益，就強行托管一家中國上市企業全資子公司的股份，已嚴重損害荷蘭的營商環境和政府公信力。

中方稱，一直本著負責任的態度，採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免，盡最大努力恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定，短期看，在中方努力下，半導體產供鏈危機有所緩解。

2025年11月10日，荷蘭Nijmegen，圖為安世半導體位於荷蘭的總部。（Getty）

商務部稱由於荷方所作所為，全球半導體產供鏈依然脆弱，形勢依然嚴峻，荷方置全球半導體產供鏈安全穩定於不顧，不僅沒有解決問題的實際行動，反而坐視安世（荷蘭）拒絕向中國企業提供晶圓、發律師函阻止中國代工廠對外供貨，導致不少車企仍面臨斷供風險，將一家企業的內部矛盾升級成全球範圍半導體產供鏈的系統性風險。

中方稱立場和態度是一貫的，中方已同意荷方派員來華磋商，願與荷方一道，從維護全球半導體產供鏈安全穩定的大局出發，盡快解決當前危機，「但要強調的是，希望荷方帶著建設性方案來，而不是做做樣子、舊調重彈；奔著解決問題來，而不是創造新的問題和矛盾。希望荷方切實展現與中方真誠合作的意願，盡快提出實質性、建設性解決問題的方案。」

荷蘭政府此前「接管」安世半導體荷蘭總公司，引發中荷之間爭拗，國際晶片出現斷供危機，全球多間車企都大受影響。在英國《衛報》11月13日刊出的專訪中，卡雷曼斯談及爭議始末時稱他不後悔對安世總公司實施監管控制，強調「如果我（再次）身處同樣位置，擁有我現在所掌握的資訊，我還是會作出同樣選擇。」