王文濤晤西班牙經濟大臣　重申荷蘭不當干預安世事務須糾正錯誤

中國商務部部長王文濤11月11日會見西班牙經濟、貿易與企業大臣奎爾波（Carlos Cuerpo），雙方就兩國、中歐經貿關係等交換意見，王文濤並提及荷蘭政府接管中資企業安世半導體（Nexperia）的爭議。



圖為2025年11月11日，中國商務部部長王文濤會見西班牙經濟、貿易與企業大臣奎爾波（Carlos Cuerpo）。（中國商務部圖片）

王文濤強調，荷蘭政府以行政令方式不當干預安世半導體企業內部事務，嚴重違背契約精神和市場原則，應為當前全球半導體供應鏈混亂負主要責任。中方為推動解決本案做了大量工作，並積極回應業界的迫切呼聲，對符合條件的出口予以許可豁免。

他表示，中方將繼續以理性、專業、負責任的態度與荷方保持溝通。希望荷方以負責任的態度將口頭表態切實轉為實際行動，盡快撤銷相關措施，糾正錯誤做法，恢復全球半導體供應鏈的穩定。

圖為2025年11月11日，中國商務部部長王文濤會見西班牙經濟、貿易與企業大臣奎爾波（Carlos Cuerpo）。（中國商務部圖片）

奎爾波表示，西班牙政府高度重視兩國經貿關係，願與中方進一步加強對話交流，拓展兩國貿易、投資等領域務實合作。西班牙企業尤其是豬肉企業看好中國市場前景，歡迎中國政府出台更多擴大開放舉措。此外，西班牙願就安世半導體問題與荷方進行溝通，全球半導體供應鏈穩定暢通符合各方利益。