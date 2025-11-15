據報被指幫中國解放軍打擊美國目標　阿里巴巴：報道完全錯誤

英媒引述白宮備忘錄報道華府指責阿里巴巴為中國針對美國目標的軍事行動提供技術支援後，路透社周五（11月14日）引述阿里巴巴聲明稱，這些報道完全是錯誤的。中國駐華盛頓大使館亦對報道予以否認。



報道指，一份白宮國家安全備忘錄包含解密的絕密情報，內容涉及中國某集團如何向中國人民解放軍提供白宮認為威脅美國安全的能力。

報道也指，這間英媒無法獨立核實這些說法，但它們反映出美國日益擔憂中國雲端運算服務、人工智能以及北京獲取和利用美國敏感資料的能力。

阿里巴巴標誌。（Reuters）

消息公布後，阿里巴巴股價應聲下跌4.2%。路透社報道，阿里巴巴在一份聲明中表示：「文章中的斷言和影射完全是錯誤的。」

聲明說：「我們對匿名洩密者的動機表示質疑，《金融時報》也承認他們無法核實洩密內容。這顯然是一次惡意公關行動，出自某個別有用心之人之手，其目的是破壞特朗普總統最近與中國達成的貿易協議。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇稱：「美方在沒有確鑿證據的情況下，草率下結論，對中國進行毫無根據的指責。這是極其不負責任的，完全是歪曲事實。中方對此堅決反對。」