謝鋒：歡迎美方對華投資　十五五規劃建議將為工商界廣開合作空間

新華社報道，中國駐美大使謝鋒11月13日在美國美國中國總商會芝加哥分會的年度會議上，通過視像方式與會並發表主旨講話，強調中共二十屆四中全會審議通過的「十五五」規劃建議，將為中美工商界開闢更廣闊的合作空間。



謝鋒表示，習近平主席同特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）在韓國釜山成功會晤，再次在關鍵時刻為中美關係巨輪校準航向，給兩國以及世界吃了一顆「定心丸」。中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，擘劃了未來五年中國國民經濟和社會發展的宏偉圖景，將為中美工商界開闢更廣闊的合作空間。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

謝鋒說，保持中美關係健康穩定發展符合各方共同利益，是兩國人民之願、國際社會所盼。中美各自的成功是彼此的機遇，中美關係的本質是互利共贏。當前在美中資企業超過7000家，美國企業在華投資企業總數約8萬家。據統計，僅總商會旗下的中資會員企業對美累計投資就超過1400億美元，拉動就業超100萬；美企在華累計投資超過1.2萬億美元。

謝鋒歡迎美國企業在中國「十五五」優先發展領域加大投資，同時希望美方朋友為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

芝加哥市市長約翰遜（Brandon Johnson）列舉了中國企業對芝加哥城市發展的貢獻。他說，中國投資創造了優質就業機會，促進了技術進步，並真正「惠及了我們各自的社區」。「通過與中國這樣的經濟強國繼續保持夥伴關係與合作，我們可以實現可持續增長、技術交流和創新等共同目標。」

美國中國總商會芝加哥分會會長倪頻在歡迎講話中呼籲中美兩國攜手，共同推進創新和創造，共創共享繁榮的未來。

今次年度會議的主題是「攜手共創未來」，美國政商人士、專家學者等和中資機構、企業代表等近800人參加本次年會。