澤連斯基訪希臘達協議　借道進口美液化天然氣　應對冬季能源需求

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月16日訪問希臘，與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）共同宣布兩國簽署一項「極重要」的天然氣進口意向書。協議旨在透過希臘進口美國液化天然氣（LNG），協助烏克蘭應對今年12月至明年3月的冬季能源需求，以緩解俄羅斯持續攻擊能源基礎設施所造成的供應危機。



2025年11月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問希臘，會見希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（Reuters）

根據協議，希臘國有天然氣公司DEPA與烏克蘭國營能源公司Naftogaz將自12月啟動合作，並於明年1月開始交付。天然氣將通過「垂直走廊」——一條橫跨巴爾幹半島、連接希臘、保加利亞、羅馬尼亞與摩爾多瓦的管道輸送至烏克蘭。

2025年11月16日，在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）共同見證下，希臘國有天然氣公司DEPA與烏克蘭國營能源公司Naftogaz雙方代表簽署天然氣進口意向書。（Reuters）

澤連斯基強調，俄羅斯的攻擊嚴重破壞烏克蘭國內天然氣生產，進口是彌補損失的關鍵。他表示基輔已籌得近20億歐元（約181億港元）資金，來源包括烏克蘭政府預算、歐盟委員會擔保的金融機構、烏克蘭銀行及挪威捐款，並正與美國協商以確保資金完全到位。

米佐塔基斯指，協議不僅加強烏克蘭能源安全，也成為歐洲減少對俄羅斯能源依賴的重要一步。希臘作為區域能源樞紐，正推動供應多元化，近期亦與美國簽署長期LNG供應協議。

烏克蘭國營公司Naftogaz負責人此前表示，該國冬季需要進口約40億立方米的天然氣。此次與希臘達成天然氣進口協議，即為滿足這一需求。