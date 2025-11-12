特朗普宣稱美國不再資助烏克蘭：我們反透過北約「收錢」

據參考消息援引俄羅斯衛星社11日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮告訴記者：「我們不再向烏克蘭付錢，現在他們通過北約向我們付錢。」



報道稱，特朗普在談及烏克蘭衝突時說：「如果當時我是總統，這場戰爭永遠不會發生。如果不是我當總統，這場戰爭可能會引發第三次世界大戰，（但是）這不會發生。」

他還指出：「別忘了我已經結束八場戰爭，第九場也快了。我認為我會關心這場戰爭的。」

2025年2月28日，美國華盛頓，特朗普在會晤時與澤連斯基爆發爭吵，雙方不歡而散，未能簽署美烏礦場協議，圖為被取消的聯合記者會大廳中擺放的的美國與烏克蘭國旗。（Reuters）

特朗普強調，美國作為一個國家因烏克蘭局勢而受損，「我們花了3500億美元（約2.7萬億港元）。」這一數字正好對應了他此前評估拜登（Joe Biden）政府援助烏克蘭的武器價值。

今年8月25日，特朗普在白宮記者會上公開表態稱，美國將改變對烏政策，不再直接向烏克蘭提供資金援助，烏克蘭若需武器，需通過歐洲北約夥伴獲取。

他當時還強調，在烏克蘭安全保障問題上，美國僅扮演輔助的角色，主導責任應由歐洲國家承擔。

由於大量財政收入用於國防支出，烏克蘭在社會和人道主義等方面的支出嚴重依賴外部援助，歐盟目前是烏克蘭最大財政支持方。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就烏克蘭事件表態。（Reuters）

今年5月，烏克蘭財政部長馬爾琴科（Sergei Marchenko）公開說，烏克蘭在未來30年內不打算向西方夥伴償還債務。他指出，這些債務的金額已接近烏一年的國內生產總值（GDP）。

近期，由於政府停擺，美國已暫停向北約盟國交付武器。據環球網援引美媒Axios於9日的報道，價值超50億美元、用於支持北約盟國和烏克蘭的美國武器出口已被推遲。被凍結交付的武器包括先進中程空空導彈、宙斯盾作戰系統和海馬斯多管火箭炮系統。

本文獲微信公眾號「長安街知事」授權轉載

