法國前總統薩爾科齊服刑20天 獲保釋候審期間不得離境
法國巴黎法院裁定，在前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）就9月被判共謀罪提出上訴期間，他可獲准保釋。薩爾科齊11月10日（周一）已獲釋。
據路透社報道，薩爾科齊將於當地時間星期一獲釋。
現年70歲的薩爾科齊當天通過視像連線出席法庭聆訊。他說，入獄的20天是「一場噩夢」。
薩爾科齊因涉嫌在2005年非法接受利比亞前領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）的競選資助，被巴黎刑事法庭判刑五年。他10月21日在警方護送下前往巴黎拉桑特監獄（La Sante）服刑，成為首位入獄的歐盟成員國前元首。
法國檢方要求在司法監管下釋放薩爾科齊，並限制他的可接觸人員範圍。
法庭同時明確規定，薩爾科齊不得聯繫涉案人員及現任司法部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）。
達爾馬寧10月曾到獄中探視薩爾科齊，討論後者的安全安排，此舉引發公眾質疑。約30名律師對達爾馬寧提出訴訟，指控他暗中支持薩爾科齊。
