法國前總統薩爾科齊服刑20天　獲保釋候審期間不得離境

法國巴黎法院裁定，在前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）就9月被判共謀罪提出上訴期間，他可獲准保釋。薩爾科齊11月10日（周一）已獲釋。



據路透社報道，薩爾科齊將於當地時間星期一獲釋。

現年70歲的薩爾科齊當天通過視像連線出席法庭聆訊。他說，入獄的20天是「一場噩夢」。

2025年10月21日，法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）離家前往巴黎La Sante監獄，開始服刑五年。他因試圖從利比亞非法籌集競選資金，被判串謀罪成。（Reuters）

薩爾科齊因涉嫌在2005年非法接受利比亞前領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）的競選資助，被巴黎刑事法庭判刑五年。他10月21日在警方護送下前往巴黎拉桑特監獄（La Sante）服刑，成為首位入獄的歐盟成員國前元首。

法國檢方要求在司法監管下釋放薩爾科齊，並限制他的可接觸人員範圍。

法庭同時明確規定，薩爾科齊不得聯繫涉案人員及現任司法部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）。

達爾馬寧10月曾到獄中探視薩爾科齊，討論後者的安全安排，此舉引發公眾質疑。約30名律師對達爾馬寧提出訴訟，指控他暗中支持薩爾科齊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

