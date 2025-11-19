日中關係持續緊張 兩國部分公務和商務往來取消
撰文：羅保熙
圍繞日本首相高市早苗涉台言論的日中關係緊張局面，開始對商務往來產生影響。不僅是活動延期，在華日企相關人士也在擔心與中企之間的項目或被取消。
日本貿易振興機構（JETRO）透露，日中聯合商務研討會等多項活動已因中方要求而取消或延期。據稱沒有說明理由。日本10個以上地方政府參加、原定本月22日和23日在廣東省深圳市舉行的旅遊推介活動也被推遲到下月以後。此外，也有日中企業間會議被取消的情況。
另外，彭博社周二引述知情人士報道，本周包括投資集團、銀行和券商在內的多家內地公司已向員工發出提醒，敦促避免安排赴日行程。有知情人士透露，這些提醒已促使部分人員取消或推遲了原定的赴日行程。
今年以來，中國遊客約佔赴日遊客總數的四分之一，佔日本航空公司國際航線座位運力的15%。據日本國家旅遊局資料，10月份訪日的中國遊客數量同比增長23%，達到逾71萬人。
