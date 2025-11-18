日企緊張了　中日關係惡化　料旅遊零售與娛樂業受衝擊最大

日本首相高市早苗本月初發表涉台錯誤言論，至今仍不思悔改，中方對此發動雷霆反擊——外交警告、留學預警、旅遊提醒、叫停交流活動……



11月18日，《日經亞洲》報道指出，在當前局勢之下，依賴中國消費者和遊客獲得大量收入的日本企業正在為可能到來的困局做準備（are bracing for），以應對中日兩國之間日益惡化的外交關係及其帶來的影響，預計旅遊業、零售業和娛樂業受到外交爭端的衝擊將會最大。

隨着中方相繼發布留學和旅遊提醒，日本東京股市百貨公司、運輸、消費等旅遊相關股票11月17日遭到拋售。三越伊勢丹百貨公司股票收盤下跌11.31%，高島屋收盤下跌6.18%，對中國遊客消費依賴度較高的資生堂收盤下跌9%，東京迪士尼度假區運營商日本東方樂園公司收盤下跌5.68%。

據此前報道消息，原定近期上映的日本電影《蠟筆小新:熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》均宣佈暫緩上映。此外，日媒報道稱，一場原定於本月晚些時候在中國舉辦的日本男子組合JO1的粉絲見面會活動也已被取消。

值得注意的是，中央廣播電視總台旗下的新媒體賬號「玉淵譚天」此前已指出，中國已做好對日實質反制準備。

11月14日，外交部領事司通過微信公眾號「中國駐日本大使館」發布消息，提醒中國公民近期避免前往日本；11月16日，教育部發布2025年第4號留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排；11月16日，文旅部提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊。

《日經亞洲》指出，受高市早苗引發的爭議事件影響，日本的航空公司和零售商股票11月17日出現大幅下跌。11月18日，日本東京股市日經225種股票平均價格指數開盤後更是持續走低，一度跌超3%。截至北京時間13點15分，日經225指數報48915.24，跌超1400點。市場分析普遍認為，本輪下跌，主要受科技股領跌及中日關係惡化拖累。

據日本國家旅遊局的統計，今年1月至9月，中國赴日遊客人數約為749萬人次，較去年同期增長超過40%，是各國或地區中人數最多的。

另據日本觀光廳的統計，今年7月至9月，中國遊客在日本的消費額位居外國遊客之首，占遊客總消費額2.131萬億日元（約1,069億港元）的27.7%，達5901億日元（約296億港元）。這一數字較去年同期增長了26.1%，去年同期為4999億日元（約251億港元）。

該機構稱，購物佔中國遊客旅遊消費的30%以上。在日本百貨商店，奢侈品牌包袋、珠寶和化妝品等高價商品一直深受遊客歡迎。

百貨公司營運商高島屋報告稱，今年3月至8月，中國顧客的銷售額占其免稅銷售額的50%以上。在東京熱門購物區銀座經營百貨商店的松屋百貨也表示，中國顧客的消費佔其免稅銷售額的60%以上。松屋百貨表示：「現階段我們無法預測形勢，需要密切關注事態發展。」

截至今年8月，迅銷集團在中國經營着約900家優衣庫門店。該集團發言人也表示：「我們目前正在密切關注事態發展。」

據報道，截至11月18日，日本航空公司（JAL）表示，尚未觀察到日中航線整體機票預訂量出現顯著變化，也沒有減少或停飛航班的計劃。

而在中國，某北京旅行社的內部人士告訴澎湃新聞：「我周末問的時候還沒有太多退訂，今天又問了問退訂還是比較多的。」

「我們門店的整團也取消了。」另一家上海旅行社的內部人士表示，截至目前，該旅行社退訂的日本團超過六成，此外「退機票的也很多」。

東京第一生命研究所首席經濟學家長濱俊博表示，遊客數量的下降確實可能會產生一定影響。 「今年以來，中國遊客在日本的消費額每個季度都超過5000億日元（約251億港元），如果這一趨勢持續下去，預計將超過2萬億日元（約1,003億港元）。」

11月16日，日本《每日新聞》指出，由於赴日旅遊的中國遊客比重極大，此舉可能會對日本旅遊業造成嚴重影響。日本共同社援引野村綜合研究所執行經濟學家、日本銀行前董事木內登英的估計稱，中方發布的旅遊預警可能使日本損失2.2萬億日元（約1,103億港元），並導致國內生產總值（GDP）下降0.36%，將對日中貿易往來和商業活動產生負面影響。

共同社在另外多篇關注當前日中關係的報道中提到，目前中國國內要求對日本實施反制的呼聲日益高漲，中方採取呼籲公民避免前往日本等措施「超出日方預期」。一名日本政府官員表達了擔憂：「我們現在正處於『十字路口』，如果事態繼續惡化，可能會升級為經濟反制。」

日本時事通訊社11月16日表示，中方後續可能會繼續採取相應反制措施，若這場爭端持續，日中關係降溫將不可避免。

彭博社11月17日報道指出，高市早苗上任不到一個月就觸碰中方紅線，面臨重大外交考驗，但她並沒有什麼好辦法來阻止中國反擊。

分析人士注意到，中國的反應非常強烈，並警告可能採取更多反擊措施，但這是經過深思熟慮的。對於高市早苗而言，風險在於中國對日本經濟和企業的施壓可能超出預期，尤其是中國供應的關鍵礦產是日本汽車業的重要依賴，這也是中方最明確的施壓手段之一。

彭博社警告，中方反擊將讓日本付出高昂代價。相關旅遊警示將使每年約佔日本遊客總量四分之一的中國遊客面臨流失風險。日本學生支援機構（JASSO）在今年4月報告中指出，2024年在日中國留學生達12.3萬人，佔國際學生總數的36.7%，是日本最大的國際學生來源地。

此番摩擦還可能對中日雙邊商業活動造成衝擊。雖然日本貿易振興機構（JETRO）調查顯示，2024年底計劃在中國內地及香港擴大業務的日企數量已降至歷史最低，但中國仍是日本機械、汽車和化工產品出口的關鍵市場。

11月18日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧指出，中日關係出現目前的局面，根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎。

「中方維護核心利益、捍衛國際正義的立場沒有絲毫改變。日方必須立即收回錯誤言論，深刻反省，改弦更張，給中國人民一個明確的交代。」毛寧重申。

