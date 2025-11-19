德國財長北京放話：中國產能過剩若無解　歐盟將出手保護市場

德國財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）11月18日在北京訪問期間明確表態，若無法解決中國產業產能過剩問題，歐盟將在必要時採取行動，以保護其內部市場。另外，雙方透過發佈聯合聲明，在擴大雙向市場開放等方面達成重要共識。



路透社報道，克林拜爾周二多次於中德高層財金對話等場合中，提出對鋼鐵、太陽能及電動車領域產能過剩的憂慮。他指出：「我已明確表態，如有必要，歐洲層級將做出決策以更好地保護我們的市場。我最終的底線是，歐洲與德國絕不能成為被落在後面的一方。」為展現歐盟團結，他透露行前已與歐盟各國協調，強調對中政策需保持一致。

在此期間，中國國務院副總理何立峰與克林拜爾17日共同主持第四次中德高級別財金對話，會後發佈聯合聲明，雙方同意在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放，承諾維護國際及多邊合作，反對單邊主義和貿易保護主義。這項包含27項共識的聯合聲明，涵蓋貿易、雙向投資、綠色金融等多個領域。

2025年11月17日，第四次中德高級別財金對話在北京舉行。德國財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）與中國國務院副總理何立峰出席對話。（Reuters）

在關鍵原材料供應問題上，克林拜爾指出，中國對晶片和稀土的出口限制已對德國企業造成衝擊。儘管中方在會談中保證了稀土的可靠供應，但克林拜爾仍堅持德國必須「做好功課」，致力於供應鏈多元化以規避風險。

另在烏克蘭議題上，克林拜爾直接呼籲北京應利用其對俄羅斯的影響力，向普京傳遞「停止戰爭」的明確信號，但相關討論據報未取得實質進展。