德國汽車供應商獲批出口豁免　稱中國已解除對安世晶片出口禁令

德國汽車供應商Aumovio行政總裁Philipp von Hirschheydt接受彭博社採訪時表示，中國商務部已於7日解除對安世半導體（Nexperia）晶片的出口禁令，公司在取得中方出口管制豁免後，已恢復對安世晶片及相關組件的出貨。



Aumovio公司主要生產汽車感測器、煞車和自動駕駛系統等產品，在中國擁有數十個生產基地，並為寶馬（BMW）、福士汽車（Volkswagen）和Stellantis在內的多間大型汽車製造商供貨。

2025年9月18日，德國法蘭克福，德國汽車供應商Aumovio行政總裁Philipp von Hirschheydt在法蘭克福證券交易所敲響開市鐘。（Reuters）

報道指，Aumovio公司一向會從中國向匈牙利運送安世晶片，再由匈牙利分銷至其工廠網路。

Philipp von Hirschheydt稱， 恢復正常出貨流程仍需要一段時間，未來4到6週仍有可能出現供應中斷。但他也進一步展現積極心態：「如果我今天所知道的一切（中方解除限制）都是準確，那麼我們就不會受到影響」。

荷蘭經濟事務大臣卡雷曼思（Vincent Karremans）6日曾表示，由於荷蘭與中國之間的會談，相信很快安世半導體便能恢復把晶片產品從中國運往歐洲與世界各地的供應。