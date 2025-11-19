日本官員被拍到向中方官員低頭　官房長官：已提出適當交涉

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨天就首相高市早苗「台灣有事」說，與中國外交部亞洲司長劉勁松在北京磋商。會議結束後，兩人走出大門的姿態引發爭議。日本官房長官木原稔11月19日表示，對於媒體安排沒有事先與日本協調，已向中方提出抗議。



日媒報導，木原稔周三在記者會上表示，「已就媒體有關安排沒有與日方適當協調一事，向中國方面提出適當交涉」。他稱，對於中國方面的報導，「作為政府，不會逐一發表評論」，但他補充：「政府在與中國之間，透過雙方努力，以減少問題與懸案、增進理解與合作的方針並未改變。今後也會繼續關注事態發展，採取適當應對」。

就日前兩國協商的內容，木原指「中方基於中方立場發表了意見，但金井局長進行了反駁，並說明了我國政府一貫立場。對於中國政府發布一系列赴日旅遊相關公告也提出了抗議，反駁稱日本治安絕對沒有惡化，再次強烈要求中方適當因應」。

畫面左前方男子為金井正彰，右方為劉勁松。玉淵譚天發布照片及影片，形容為「日本官員低頭聽中方講話」。（玉淵譚天）

「玉淵譚天」周二在其微博公眾號發布影片，帖文起首標籤為「日本官員低頭聽中方講話」。該影片配上字幕稱，「離開時，日本官員邊走邊聽中方講話，頻頻點頭，表情嚴肅」。該影片的畫面又顯示，劉勁松為金井正彰送行時，雙手插在口袋。

日本國內對兩人的姿態在媒體與社群媒體被瘋傳也表示不滿，無黨籍眾議員松原仁在X上發文批評：「從這無禮的態度再次認識了共產中國的野蠻。對鄰國日本國民的人權態度輕視，令人對北京政府的威權主義感到厭惡」。