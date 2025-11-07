比利時與瑞典機場因發現無人機一度暫停升降　約500名乘客滯留

比利時與瑞典有機場11月4日晚因發現無人機而一度暫停升降，多個航班因此改道或取消。布魯塞爾機場表示，當日已取消95個航班，約400至500名乘客因為事件滯留機場過夜。



周二，除比布魯塞爾機場外，比利時主要用於貨運的列日機場（Liège Airport）同樣因發現有無人機而暫停升降，布魯塞爾以東的城市Diest附近的軍用機場亦發現有4架無人機闖入。

比利時國防大臣弗蘭肯（Theo Francken）周四召開的緊急會議後表示，懷疑有人蓄意組織事件，旨在造成干擾，強調比利時將在明年元旦前啟用新安全中心加強監察。

比利時目前正調查事件，尚未確認涉事無人機的具體身份。英國《衛報》引述消息人士指，近期有關無人機的目擊個案「毫無疑問」是國家行為，並且「非常可能是俄羅斯」。

2025年11月6日，瑞典哥特堡，圖為一名遊客在機場暫停升降後步出大樓。（Reuters）

而瑞典第二大的哥德堡－蘭德維特機場，周四下午也因發現無人機一度暫停運作，數小時後重開，機場指當時發現至少一架無人機。今次是瑞典首次有機場因發現無人機而關閉，當地警方已展開調查。受事件影響，10多班航機需要改道或取消。