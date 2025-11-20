德國折騰一番後　中國還是最大貿易夥伴

當地時間11月19日，德國政府公布最新進出口貿易數據。數據顯示，今年1月至9月，德國與中國的貿易總額為1859億歐元（約1.67萬億港元）。中國超越美國，再次成為德國最大貿易夥伴。



根據德國政府網站發布新聞稿，今年前九個月，德國與中國的對外貿易額增長0.6%。同期，德國與美國的貿易額下降3.9%，至1847億歐元（約合1.66萬億港元）。

2025年11月19日，德國副總理兼財長克林拜爾（Lars Klingbeil）訪問位於中國上海的西門子公司（Siemens）。（Reuters）

不過，美國仍是德國最大出口市場，德國對美保持巨大貿易順差。

德國對中國則存在顯著貿易逆差。數據顯示，今年前九個月，德國從中國的進口額增長8.5%，至1245億歐元（約合1.12萬億港元）；而德國對華出口大幅下降12.3%，至614億歐元（約合5,505億港元）。中國成為德國最重要的供應國，但中國在德國最重要的出口目的地中排名第六。

德新社和法新社提到，2016年至2023年，中國一直是德國最大貿易夥伴，但在德國政府尋求減少對中國的長期經濟依賴後，2024年美國躍居首位。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布熱斯基（Carsten Brzeski）對法新社表示，中國重新奪回德國主要貿易夥伴的位置，此發展「反映了美國關稅對德國對美出口的負面影響」。根據今年7月達成的貿易協議，歐盟對美出口面臨15%的基準關稅，遠高於特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮前。這對已陷入困境的德國經濟構成重負。

布熱斯基指出，這一消息還反映了德國試圖鬆動與中國的深層經濟聯繫所面臨的挑戰。他說：「德國經濟，尤其是工業，對來自中國的稀土、半導體等原材料的持續依賴顯而易見。」

法新社稱，一些經濟學家認為，這一趨勢對德國來說未必完全是壞消息。

德國公共銀行KfW首席經濟學家迪克·舒麥加稱，德國增加從中國的進口，「可能提升德國（及歐洲）對中國的談判籌碼」。

德新社則提到，德國對中美兩大核心市場的出口出現下滑，汽車銷量尤其受影響。

2025年6月4日，德國拉施塔特（Rastatt），圖為德國汽車製造商平治（Mercedes-Benz，又譯梅賽德斯-奔馳）工廠的生產線。（Reuters）

「這是德國汽車貿易崩潰的進一步跡象，」報道稱，德國汽車及零部件出口大幅下滑，主要是由於美國揮舞關稅大棒，以及中國快速增長的汽車工業擠壓德國汽車的市場份額。

近年來，德國以及其他歐盟成員國不斷鼓吹對華所謂「降風險」和「降低對華依賴」。

早在2023年7月，德國時任政府公布了一份所謂「中國戰略」，意在敦促對華「降風險」和減少對中國的經濟依賴，但在具體措施或具有約束力的目標上含糊其詞。

德國默茨（Friedrich Merz）政府近來對華動作不斷。本月，德國議會先是任命專家委員會，重審德國對華貿易政策；緊隨其後，總理默茨揚言，要將華為等中國供應商徹底排除在該國6G網絡建設之外，同時計劃將當前5G網絡中的組件換成德國自主生產產品。

然而，德國企業界並不認同德國政府的「中國戰略」，紛紛發聲強調中國市場的重要性。

去年4月，德國經濟研究所發布報告稱，德國經濟高度依賴中國，且「明顯的結構性去風險趨勢並未顯現」。報告發現，2023年，中國仍是德國最重要的進口貿易夥伴。在化工、計算機和太陽能電池等關鍵產品類別，德國仍「高度或嚴重依賴中國」（即對華具有高度進口依賴性，從中國進口份額至少為50%）。

2025年11月17日，德國副總理兼財長克林拜爾（Lars Klingbeil）在北京釣魚台國賓館出席會議。（Reuters）

近期，稀土供應與安世半導體問題，嚴重影響歐洲汽車工業，讓德國等歐盟成員國坐立難安。

近日，德國財長兼副總理、社民黨主席克林拜爾（Lars Klingbeil）在中國訪問。他啟程前在柏林表示，獲得關鍵原材料，以及中國減少在鋼鐵和電動汽車等領域的「產能過剩」，對德國的經濟和就業至關重要。他補充說：「儘管國際局勢日益緊張，我們仍尋求與中國對話，以尋求解決緊迫問題的方案。」

他說，他特別希望與中方討論加強金融領域的合作，以及尋求為德國企業提供更好的市場准入。

「與中國對話總比談論中國要好，」克林拜爾出發前告訴《圖片報》，「我了解美國文化。中國擁有14億人口，也是一個世界強國，所以我認為了解中國文化也很重要。」他還說：「我認為對話非常重要……我們不可能總是意見一致，但討論問題並努力澄清事實是件好事。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

