英媒：施紀賢批准中國建「超級使館」計劃

英國媒體報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正計劃在2026年1月訪華。而且，他也會在軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）開綠燈的情況下，正式批准中國在倫敦建新使館的計劃。



天空新聞（Sky News）周四（11月20日）報道，政治編輯里格比（Beth Rigby）在一檔播客節目中說，她從兩個消息來源處獲悉，施紀賢計劃明年1月底訪華。里格比說，預計這次訪問行程計將引發爭議。

中國駐英國大使館發言人2024年8月15日表示，中方2018年已購買倫敦王家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建大使館新館舍。（Reuters）

但有關行程並未完全敲定。里格比說：「考慮到近期涉及中國間諜案的背景，以及圍繞中國在英國的各種指控和爭議，還有所謂『超級使館』（super embassy）計劃，可能不希望外界現在就大肆討論首相要訪問中國這件事。」

所謂的「超級使館」計劃，指的是中國方面申請在倫敦塔附近的原皇家鑄幣廠（Royal Mint Court ）舊址上，建設一座有望成為歐洲最大外交機構的新使館。但反對者認為，中國可能在英從事敵對行動、監控流亡異議人士，以及擬建地點臨近倫敦金融城和敏感地下通信電纜等問題，計劃陷入爭議與延宕。

但《泰晤士報》星期四報道，施紀賢預計會正式批准這一使館計劃。報道指出，軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）已為此開了綠燈，而且有消息人士表示，英國內政部和外交部也不會就該計劃提出正式反對意見。

中國在倫敦新使館的計劃，在2022年被否決後，英國政府接手了最終裁決權。英國政府將使館申請的最終裁決推遲至12月10日。據《泰晤士報》，未來幾天內，英國兩大代表情報與安全機構的部門將向政府提交各自的意見。英國政府所在地白廳（Whitehall）消息人士指，大使館獲批「幾乎只是走程序」。

2025年11月19日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）出席倫敦唐寧街舉行的國際男性日招待會。（Reuters）

英國軍情六處（MI6）前處長摩爾（Richard Moore）在11月14日播出的一檔播客訪問中說，英國應找到辦法批准中國在倫敦建新使館。他說：「我相信一定能找到一條可行的路徑，讓他們得到一座合適的使館，同時我們也能保留並繼續發展在北京的那座優秀的大使館。」

英國工黨政府自去年下半年執政後，積極重塑對華關係。今年9月，英國檢方撤銷一宗中國間諜案，引發當地輿論質疑，工黨政府將對華貿易利益置於英國國家安全之上，刻意讓案件審理破局，以避免激怒中國。

中國此前多次稱，所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法，完全無中生有，惡意詆毀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

