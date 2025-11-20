施紀賢帥位危機 英工黨議員稱願放棄議席 助大曼徹斯特市長逼宮
撰文：張涵語
英國工黨議員劉易斯（Clive Lewis）近日在接受BBC「Politics Live」節目採訪時表示，願意放棄自己的議席，以幫助大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）挑戰首相施紀賢（Keir Starmer）的工黨領袖之位，稱願將「國家利益置於黨派利益之上，黨派利益置於個人野心之上。」
英國廣播公司（BBC）報道，有持續的傳聞稱，大曼徹斯特市長貝安德想爭奪工黨黨魁一職，取代目前領導人施紀賢。但根據工黨規則，他必須先成為下議院議員才能這樣做。
劉易斯此前表示，施紀賢的首相職位「岌岌可危」，他亦告訴第四頻道新聞，應該給貝安德一個「挺身而出」的機會。
貝安德周四在接受BBC早餐節目採訪時，當被問到會否排除挑戰施紀賢的可能性時，貝安德表示：「我不會排除未來可能發生或不會發生的事。」
