施紀賢帥位危機　英工黨議員稱願放棄議席　助大曼徹斯特市長逼宮

英國工黨議員劉易斯（Clive Lewis）近日在接受BBC「Politics Live」節目採訪時表示，願意放棄自己的議席，以幫助大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）挑戰首相施紀賢（Keir Starmer）的工黨領袖之位，稱願將「國家利益置於黨派利益之上，黨派利益置於個人野心之上。」



英國廣播公司（BBC）報道，有持續的傳聞稱，大曼徹斯特市長貝安德想爭奪工黨黨魁一職，取代目前領導人施紀賢。但根據工黨規則，他必須先成為下議院議員才能這樣做。

2025年9月29日，大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）在英國利物浦舉行的工黨大會第二日，出席《衛報》舉辦的一項活動。（Getty）

劉易斯此前表示，施紀賢的首相職位「岌岌可危」，他亦告訴第四頻道新聞，應該給貝安德一個「挺身而出」的機會。

2025年11月8日，英王查理斯與王后卡米拉，凱特王妃與喬治王子一同出席在倫敦舉行的陣亡將士紀念日活動。首相施紀賢也有在活動中亮相。（Reuters）

貝安德周四在接受BBC早餐節目採訪時，當被問到會否排除挑戰施紀賢的可能性時，貝安德表示：「我不會排除未來可能發生或不會發生的事。」