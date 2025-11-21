中日關係緊張　北京日式餐廳生意受影響　日籍老闆：半數預約取消

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日關係緊張，日媒11月21日報道，位於中國的日式料理餐廳生意受影響，有老闆表示半數預約遭取消。另有在上海經營餐廳的日本人講述，原本期望中國解除對日本海鮮的進口禁令，如今短期內難實現。



共同網報道，在北京經營一間全預約制日本料理店的谷岡一幸表示，雖然預料到高市早苗上台後中日關係會倒退，但「沒想到會惡化到這種程度」。

他的餐廳11月中旬至12月上旬一半的預約遭取消，共12組客戶，約50人，11月的預約數按年減少8成。

2025年11月11日，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II，不在圖中）與日本首相高市早苗，在東京首相官邸共進工作晚宴前合影。（Reuters）

該餐廳開業至今已經10年，經歷過新冠疫情、中國暫停進口日本水產等難關，谷岡一幸指這次危機最為嚴峻，他稱「資金已見底，可能無法繼續經營」。

對於日本水產仍未能進入中國市場，他嘆稱「我們一直期待能供應日本魚類，實在遺憾」，又指冀中日雙方「創造交流和對話的機會，構建友好關係」。

在上海經營日式海鮮料理餐廳的日本人伊藤隆志（Takashi Ito，音譯）也向路透社講述，原本期望中國解除對日本海鮮的進口禁令，但隨著中日之間日益升級的外交爭端，他的希望破滅，認為短期內不太可能出現關於海鮮進口的好消息。

他又指自11月19日開始餐廳也出現一些客人取消預約的情況，顧客並未解釋原因。