中日關係緊張之際　日媒：香港有中學叫停日本學生訪港交流團

日本首相高市早苗發表涉台言論後，中日關係緊張，日本鳥取縣知事平井伸治11月19日表示，該縣境港市一所高中與一間香港學校的交流活動已被取消。日媒指，該間香港學校聯絡鳥取縣，告知活動取消。此外，一項在中國舉辦旨在推廣日本旅遊的活動因中日關係惡化而延後。



綜合日媒報道，根據鳥取縣介紹，該學生訪港活動為青年交流活動，原定於12月17日至21日舉行，10名境港縣立高中的學生將與香港學生互動。但香港學校之後於11月18日聯絡鳥取縣，通知活動取消，縣政府未有獲告知原因。

日本鳥取縣知事平井伸治11月19日宣布，境港市的一所高中與香港學校的交流活動已被取消。（影片截圖）

此外鳥取縣原計劃於11月22日至23日在深圳舉辦的日本文化旅遊推廣活動中設立展位。然而本月中旬，當地組委會秘書處通知他們，該活動將延期至12月20日和21日舉行。原定明年1月在蘇州舉行的類似活動也已延至4月後。

平井伸治在11月19日的例行記者會上表示：「如果未來的事態發展對經濟造成影響，縣政府將考慮提供援助。我們將密切關注事態發展。」