特朗普提出俄烏28點和平方案 歐洲：協議須保護烏克蘭利益
歐洲多名領導人表達對烏克蘭的支持，稱所有和平協議都要保證烏克蘭的利益。
路透社報道，歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）周五（11月21日）說，歐盟和烏克蘭都渴望和平，但絕不會向俄羅斯的侵略屈服。
路透社報道，卡拉斯對記者說：「對所有人來說，這都是一個非常危險的時刻。我們都希望這場戰爭結束，但如何結束至關重要。俄羅斯沒有任何法律權利要求它入侵的國家做出任何讓步，最終任何協議的條款都應由烏克蘭決定。」
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在被問及他對美國為結束烏克蘭戰爭所做的努力有何看法時說，必須允許烏克蘭自主決定自身事務。
施紀賢同日在南非接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「所有與烏克蘭有關的事情最終都必須由烏克蘭自己決定。
「烏克蘭及其歐洲盟友正在密切協調，以確保烏克蘭的原則立場在和平計劃中得到體現。所有涉及歐盟和北約的決定都必須經歐盟和北約所有成員國一致同意。」
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當天與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）、英國首相施紀賢和德國總理默茨（Friedrich Merz）就烏克蘭問題舉行會談。
愛麗舍宮在一份聲明中說，各方均強調，解決烏克蘭問題的方案「必須充分考慮烏克蘭的利益，維護烏克蘭主權，並保障烏克蘭未來安全」。
