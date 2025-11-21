美國推俄烏停火28點計劃　擬議烏克蘭棄部份領土、限制軍隊規模

俄烏開戰超逾3年半，國際多次調解迄今仍為見停火良機。美媒引述美國高官指，華府在新一輪斡旋下，向雙方提供一項事關和平的「俄烏停火28點計劃」，內容包含建議烏克蘭放棄部份領土及限制軍隊規模。



綜合《紐約郵報》及英媒等報道，這份由美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯以及烏克蘭談判代表共同制定，並獲得美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的停火計劃，涵蓋停火事宜以及實現長久和平的治理議程。

據悉，如果雙方同意，整個計劃將由特朗普領導的新「和平委員會」執行，該委員會的職責包括對違反計劃的行為實施制裁。

而在這項擬議的停火計劃中，美國將承認俄烏戰爭中，受俄方進攻的位於烏克蘭東南部的頓巴斯地區為俄方領土。此外烏軍也會從前線，烏克蘭的頓涅茨克地區撤軍，並劃分出一個中立且非軍事化的緩衝區，這地區也禁止俄軍進入。而受俄軍進攻的赫爾松與扎波羅熱地區的歸屬則仍具爭議，和平計劃指將沿俄烏軍僵持的戰線劃分，並推動在未來沿戰線轉變為國際公認的邊界線。

這計劃也要求烏克蘭限制軍隊至60萬人，並須要烏克蘭保證永不加入北約以保持中立，而北約也須保證永不在烏境內駐軍。

圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

烏克蘭官員指出，華府已告知烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及其幕僚，白宮正按照一個相當「激進」的時程推動協議，以期在今年底前終止戰爭。

而美國將設定一系列保安計劃與舉措防止俄羅斯進一步侵佔烏克蘭，例如如果俄羅斯再度對烏克蘭動武，華府恢復全球制裁，並取消莫斯科根據和平計劃獲得的任何利益。

儘管這項和平計劃自傳媒披露後，俄烏雙方均未回應，不過報道引述消息人士指，美方談判代表稱澤連斯基的安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在近期與美方在邁阿密的會談中，給予「積極反饋」，強調烏梅羅夫參與和平計劃的擬議程序，「烏梅羅夫同意了該計劃的大部分內容，並對其進行了幾項修改」，下一步將呈報澤連斯基。