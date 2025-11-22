教宗良十四世籲負責任使用AI　提醒青年：勿用它來做功課｜有片

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）11月21日通過視像出席在美國印第安那州舉行的全國天主教青年會議，他在回應現場提問時呼籲青少年應負責任的使用人工智能（AI），還不忘即場提醒：「不要用它來幫你做功課（Don't ask it to do your homework for you）」。



今次是教宗良十四世今年勝選教宗一職以來，首次與青年進行交流，他回答有關天主教信仰的問題，並向青年給出如何在學校交友的建議，他強調AI「正在變為我們這個時代的，具有定義性質的其中一個特徵」。

今次會議共有約1.5萬名美國青少年出席，教宗良十四世還在會議中批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的反移民政策，強調審慎避免用政治類別談論信仰與教會，還補充「教會不屬於任何政黨」，指教會幫助人們塑造良知。