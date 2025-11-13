AI搶工｜報告指2026年將掀「永久性裁員潮」　這類人有望逆勢加薪

近幾個月以來，似乎每隔幾天就會有某家大型公司宣布裁員的消息，影響了數百、甚至數千名員工。



這些大規模裁員引起廣泛關注，背後則隱藏另一個危機，即「2026年職場將面臨『永久性裁員』」，不過仍有幾類工作者的薪資有望增長。

AI浪潮恐讓全球在2026年陷入永久裁員（Unsplash@Steve Johnson）

全球裁員不斷 2026恐迎「永久性裁員」時代

《CNBC》報導，規模較小的裁員（人數少於50人）如今已成為全球最常見的裁員類型，佔2025年WARN法案（工人調整與再培訓通知法）通知的51%，而2015年這一比例僅為38%，根據Glassdoor最新發表的2026年工作趨勢報告：「永久性裁員」時代已經來臨，而這些規模較小但更為頻繁的裁員可能會在2026年繼續加劇員工的焦慮情緒。

研究人員指出：

輪流裁員或許能幫助公司避免成為新聞焦點，但卻會滋生焦慮、不安全感和怨恨的氛圍。

Glassdoor先前的研究發現：員工因為公司裁員而產生的負面情緒需要超過2年的時間才能恢復，連續裁員對員工情緒的影響更是第1輪的2倍，尤其是在第2輪裁員之後，關鍵人才、經理人和新進員工的情緒下降幅度最大。

員工不滿的另一個跡象是：自2023年下半年以來，Glassdoor對高層領導的評分一直在下滑，如今已遠低於疫情期間的高峰，其中媒體和傳播、管理和諮詢以及科技業的員工對領導層的信心下降幅度最大，Glassdoor的研究人員指出：

人工智能（AI）帶來的業務顛覆、媒體整合以及科技業『拼搏文化』的回歸是造成這些下降的主要原因。

不過這波裁員對某些族群的工作者來說仍有好消息，研究發現擁有4以內工作經驗的年輕工作者的薪資增長勢頭良好，這將使他們在2026年擁有更強的購買力，由於招聘環境低迷以及企業紛紛採用人工智慧，許多公司減少了入門級職位，應屆畢業生在過去1年很難找到工作，但對於那些能夠找到工作的人來說，薪水將會更高。

