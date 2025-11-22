萬斯：寄望美國加碼援烏即可取勝的想法　純屬「幻想」

俄烏戰爭持續逾3年半，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月20日（周四）證實收到美國提出的最新和平方案，內容有28個要點。美國副總統萬斯（JD Vance）11月21日表示，任何結束俄烏戰爭的計劃都應維護烏克蘭的主權。但他同時指出，認為如果美國向烏提供更多資金或武器，或對俄羅斯實施更多制裁，烏克蘭就能贏得戰爭的想法，是一種「幻想」。



路透社報道，烏克蘭正面臨來自華府更大的壓力，要求烏方同意美國斡旋達成的和平方案框架。華府提出的28點計劃包括建議烏克蘭放棄部份領土、限制軍隊規模、放棄加入北約（NATO）的野心等條件。

圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

澤連斯基周五警告稱，若美國支持一份迎合俄羅斯主要要求的和平方案，烏克蘭將面臨失去尊嚴、自由，以及美國支持的風險。而特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示，烏方應該在一周內接受該計劃。

對此，萬斯在X平台上發文，指「任何對政府正在制定的和平框架的批評，一是對該框架的誤解，或是歪曲某些關鍵的現實情況。」他亦補充說，「有一種幻想認為，只要提供更多的資金、武器或制裁，勝利就近在眼前。和平不會由那些失敗的外交官或活在幻想世界裏的政客達成，而是有可能由那些活在現實世界中的聰明人來促成。」