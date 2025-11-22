特朗普見紐約準市長「化干戈為玉帛」　美媒跌眼鏡：充滿温情表演

「令人震驚」、「詭異」、「不可想像」、「超現實」…… 當地時間周五（11月21日）下午，正迎接週末的美國民眾從電視、社交媒體看到震撼一幕：昔日死敵——美國總統特朗普（Donald Trump）和紐約當選市長曼達尼（Zohran Mamdani），竟公開「你儂我儂」。



2025年11月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮會晤民主黨籍候任紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani），2人會答記者問題後握手。（Reuters）

當天，特朗普在白宮橢圓形辦公室接見曼達尼，在場記者見證了此次會面。

據美國《紐約時報》形容，兩人笑容滿面，現場笑聲不斷，讚美之詞不絕於耳，氣氛「充滿温情」。

美國有線新聞網絡稱，此前很多人都以為兩人會上演「仇人見面分外眼紅」一幕，但現實完全相反——這是一場令人意想不到的「愛情盛宴」（love fest）。

「兩人在會面期間愛意滿滿，而非刀光劍影（make love, not war），」美國政治新聞網（Politico）以此為題刊文稱，這場會晤備受矚目，但特朗普和曼達尼將之變成互相吹捧的盛會，兩人都對對方尋求解決生活成本問題的方法大加讚揚。「這簡直是一個超現實場景。」

路透社則提到，他們展現出友好的肢體語言。特朗普不止一次與曼達尼握手，並輕輕拍了拍他的手，顯然很親暱。特朗普還時不時地觸摸或輕輕捶打曼達尼手臂，「就像個父親一樣」。

當地時間11月4日，美國紐約市市長選舉投票結果揭曉，現年34歲的民主黨候選人佐赫蘭·曼達尼以逾50%得票率擊敗競爭對手、前州長科莫（Andrew Cuomo），成功當選新一任紐約市長。

至此，曼達尼即將創造歷史，成為紐約市自19世紀以來最年輕的市長，也是該市首位穆斯林市長和首位南亞裔市長，以及自20世紀70年代以來美國首位擔任市長的歸化移民。他完成了紐約史上最引人注目的政治逆轉之一，這同時意味着一名「民主社會主義者」即將入主紐約市政廳。

值得一提的是，曼達尼在參選過程中，頻繁遭受來自特朗普的攻擊。特朗普曾發出威脅，稱如果曼達尼礙移民局特工打擊非法移民的行動，他將被逮捕。

然而，僅在約兩周後，倆人卻相處融洽，驚掉所有人下巴。

↓ 特朗普會見曼達尼完整片段 ↓

據報道，此次會議主要圍繞特朗普對曼達尼勝選的讚揚、對藍領工人的關注等議題。期間，特朗普表示，他有意幫助曼達尼施其部分議程，例如擴大急需的住房規模。

兩人始終避免交鋒，強調彼此的共同點。

美國有線新聞網絡注意到，兩人不僅是互相稱讚而已。在記者提問環節，特朗普多次為他的新朋友辯護。

當一名記者指出特朗普曾威脅說「將削減紐約市撥款」時，特朗普暗示，如有必要，他會打出這張牌。但他同時也淡化了這種可能性。他說：「我希望幫助他，而不是傷害他。」

有記者問曼達尼之前是否曾稱特朗普為「法西斯分子」時，特朗普搶先回答：「沒關係，你只要說『是』就行了。這樣比較容易，比解釋容易多了。我不介意。」

曼達尼11月4日勝出紐約市長選舉，發表勝選演說（Reuters）

同樣，當有人指出曼達尼曾罵特朗普「暴君」時，特朗普主動回應：「有人罵我罵得比暴君還難聽。」

「特朗普幾乎完全被迷住了。」Politico寫道，會後，特朗普對曼達尼的讚揚也是不絕於耳：

「我覺得，他實際上會讓一些保守派人士感到驚訝」；

「我們的對話很有趣，他的一些想法和我的想法其實不謀而合」；

「我們有很多共識，比我想象得要多」；

「我認為，這位市長能做一些非常棒的事情」……

曼達尼表現相對矜持。他會後在社交媒體平台Instagram發表了簡短聲明稱：「工人被紐約忽視了。在這個世界上最富有的城市，五分之一市民負擔不起2.9美元的交通費。正如我今天告訴特朗普——是時候把這些人放在我們政治的核心了。」

在評論區，最熱門回覆寫道：「他（特朗普）愛上你了。」

《紐約時報》認為，這是一場令人震驚的、充滿温情的表演，讓美國，特別是紐約市民們目瞪口呆。民主社會主義當選市長曼達尼先生和特朗普竟然如此相處融洽，這在以前是不可想象的。

其他反應則更加生動形象。美國霍士新聞主持人基爾米德（Brian Kilmeade）開玩笑說：「我覺得（副總統）萬斯有點嫉妒了。他們倆相處得真好。」

「我的意思是，這看起來確實有點像兄弟情，」共和黨議員馬利奧塔基斯（Nicole Malliotakis）打趣道，「根據選舉結果，我們知道曼達尼很有魅力，但誰會想到他竟然能迷倒總統呢？」

儘管許多紐約市民對此感到欣喜，但他們同時也擔憂，性格反覆無常特朗普，終有一天會翻臉。

「我認為特朗普不是一個特別有原則或有道德準則的人，所以我們需要為聯邦政府可能在紐約市增加的活動做好準備，」曼達尼所在的「美國民主社會主義者」（DSA）組織紐約分會聯合主席莫瑟表示。報道稱，該組織對曼達尼政治成功至關重要。

她同時說：「但總的來說，曼達尼一直是一位溝通能力很強、政治手腕高明的候選人，如果這能讓特朗普不攻擊這座城市，我認為這是件好事。」

本文獲觀察者網授權轉載。

