特朗普：曼達尼應尋求與華府合作　否則將失去支持

美國民主黨左翼候選人、「民主社會主義者」曼達尼（Zohran Mamdani）在11月4日舉行的紐約市長選舉擊敗前紐約州長科莫（Andrew Cuomo），篤定成為下任市長。特朗普對此回應說，曼達尼應尋求與華府合作，否則將失去支持。



特朗普周三表示，紐約市當選市長曼達尼應尋求與華盛頓建立新的關係，並警告說如果他不合作，他將損失慘重。他在接受霍士新聞訪問時還稱，他願意與曼達尼對話，但強調這位新市長如果想取得成功，就必須尊重華盛頓及其對紐約市的財政支持。

同日，曼達尼會見記者，指自己尚未接到白宮的祝賀，但他對於與特朗普對話持開放態度，他說紐約市面對專制政府及住屋負擔的雙重危機，期待與特朗普討論這些議題。

2025年11月4日，美國紐約市，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）贏得2025年紐約市長選舉後，在選舉之夜的集會上與其母親一同在台上揮手致意。（Reuters）

34歲的美國民主黨新星曼達尼，日前以約五成得票當選紐約市首位穆斯林市長。特朗普早前威脅如果他勝選，會削減聯邦政府對紐約市的撥款。