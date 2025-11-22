特朗普缺席G20　美方將派駐南非大使館官員出席輪值國交接儀式

二十國集團（G20）峰會11月22日起一連兩日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）此前指控南非推行對白人的種族歧視政策、迫害其阿非利卡（Afrikaner）白人少數族群，不會出席今年的G20峰會。作為下一年輪值主席國，美方表示將派遣美國駐南非大使館的一名官員出席交接儀式。



美國為何缺席？

綜合外媒報道，特朗普此前聲稱南非存在歧視少數白人人口的行為，亦指控南非對白人農民進行「種族滅絕」，因南非早前通過一項旨在解決土地所有權不平等問題的新法律，而該國逾70%的土地由白人少數群體擁有。

2025年11月22日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在南非約翰內斯堡舉行的G20峰會開幕式上發表演講。（Reuters）

特朗普於11月8日在Truth Social平台發文稱，「只要（南非）這些侵犯人權的行為持續下去，就不會有美國政府官員出席。我期待着2026年在佛羅里達州邁阿密舉辦G20峰會！」

還有哪些領導人不出席？

中國國家主席習近平不會出席這次G20會議，根據中國外交部11月14日宣布，由國務院總理李強出席。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、阿根廷總統米萊（Javier Milei）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）和尼日利亞總統提努布（Bola Tinubu）等人也會缺席此次峰會。

2025年11月22日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，中）、德國總理默茨（Friedrich Merz，右）在南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會期間舉行三方會晤。（Reuters）

已有42個國家和組織確認出席，包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）等人。

此屆峰會的重點：應對日益擴大的不平等

作為東道主，南非將重點關注影響全球南方國家的問題，並希望說服各國領導人共同承諾致力於解決從經濟不平等到改善脆弱國家發展融資等一系列問題。

2025年11月22日，G20峰會首日的全體會議在南非約翰內斯堡舉行。（Reuters）

南非也將遊說各國承諾加大對全球氣候災害抵禦能力和災害應對的投入；增加從富裕國家流向貧困國家的氣候融資；透過國際金融機構和雙邊貸款為貧困國家提供更好的債務重組和減免；並在全球大國爭奪關鍵礦產資源的競爭中，優先考慮當地社區和礦產來源國——所有這些主要是為應對日益擴大的全球不平等。