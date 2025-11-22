G20峰會前夕 歐盟與南非簽署關鍵礦產合作協議
撰文：劉耀洋
出版：更新：
二十國集團（G20）峰會11月22日起一連兩日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）舉行。歐盟與南非20日簽署關鍵礦產合作協議，同意加強雙方在南非的礦產與金屬探勘、開採及精煉合作，以確保歐洲綠色能源轉型所需的供應鏈安全。
路透社及法媒報道，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在記者會上稱，他們與歐盟簽署一項前所未有的協議，南非未來不再僅僅依靠開採礦產，而是將會在本地完成原料加工，提升國內產值。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示，協議有助推動英國和歐洲的綠色能源轉型，使其經濟的未來將是建基於於公平可靠的供應鏈。她補充指，俄烏戰爭及其對歐洲能源供應的影響，使歐方意識多完能源來源的重要性。
報道指，由於中國近期宣布進一步限制稀土出口，歐盟正積極尋求擺脫對中國稀土的依賴，爭取拓展關鍵礦產及稀土元素的供應。
據美國地質調查局（US Geological Survey），南非擁有全球絕大部份鉑金相關稀土金屬儲量，錳礦儲量排名全球第一，同時也是主要鉻礦生產國之一。
貝森特：中美可望感恩節前達成稀土協議貝森特揚言2年擺脫對中國稀土依賴 業內人士：想法天真屬空談美媒：中國擬制定機制放寬出口稀土到美國 與美軍相關企業除外特朗普晤中亞五國領袖 佈局關鍵礦產合作以減少對華稀土依賴