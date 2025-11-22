G20峰會前夕　歐盟與南非簽署關鍵礦產合作協議

二十國集團（G20）峰會11月22日起一連兩日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）舉行。歐盟與南非20日簽署關鍵礦產合作協議，同意加強雙方在南非的礦產與金屬探勘、開採及精煉合作，以確保歐洲綠色能源轉型所需的供應鏈安全。



路透社及法媒報道，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在記者會上稱，他們與歐盟簽署一項前所未有的協議，南非未來不再僅僅依靠開採礦產，而是將會在本地完成原料加工，提升國內產值。

2025年11月20日，在南非約翰尼斯堡，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）出席聯合記者會期間，擁抱歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示，協議有助推動英國和歐洲的綠色能源轉型，使其經濟的未來將是建基於於公平可靠的供應鏈。她補充指，俄烏戰爭及其對歐洲能源供應的影響，使歐方意識多完能源來源的重要性。

報道指，由於中國近期宣布進一步限制稀土出口，歐盟正積極尋求擺脫對中國稀土的依賴，爭取拓展關鍵礦產及稀土元素的供應。

2025年11月20日，在南非約翰尼斯堡，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）與歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，不在圖中）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同出席聯合記者會。（Reuters）

據美國地質調查局（US Geological Survey），南非擁有全球絕大部份鉑金相關稀土金屬儲量，錳礦儲量排名全球第一，同時也是主要鉻礦生產國之一。