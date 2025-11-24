李強晤德國總理　促秉持理性務實對華政策、排除干擾壓力

中國國務院總理李強在南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）領導峰會期間，11月23日與德國總理默茨（Friedrich Merz）會面時稱，中德互為重要經貿夥伴，兩國政府應當一道努力，加強對話溝通，妥處各自關切。李強表示，希望德方秉持理性務實的對華政策，排除干擾壓力，聚焦共同利益，鞏固合作根基。中方願同德方共同把握未來發展機遇，以開放姿態開展創新合作。



圖為2025年11月23日，中國國務院總理李強在南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）領導峰會。（Reuters）

李強指出，中方願同德方加強戰略溝通，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，打牢兩國關係發展的政治基礎，拓展各領域務實合作。他又表示，希望德方推動歐盟以更廣闊視野、更長遠眼光、更開放心態看待中歐關係，堅持對華夥伴定位，加強雙方對話合作，共促中歐發展繁榮。

新華社報道，默茨表示，德方重視發展對華關係，相信中國「十五五」規劃將為德國和歐盟帶來機遇，願秉持開放姿態，深化雙邊政治、經貿關係，加強對話交流。德方願為推動歐中對話發揮建設性作用，並願加強同中方在國際事務中的溝通協調，維護自由貿易和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，促進全球和平穩定發展。