統一的記憶：中德關係中的歷史賬與現實局

2025年11月初，一場看似尋常的外交通話，卻在中德關係乃至整個中歐戰略格局中激起層層漣漪。德國外長瓦德富爾（Johann David Wadephul）原定於10月下旬對中國進行正式訪問，但在臨行前因涉台及稀土政策等不當言論，行程被中方「無限期推遲」。

十天後，瓦德富爾緊急致電中國外長王毅，試圖修復裂痕。而王毅在電話中並未寒暄，而是直指問題核心——德國近期在台灣問題上的「話術平衡」與「模糊策略」，不僅違背一個中國原則，更辜負了中國在德國統一關鍵時刻給予的堅定支持。

這場風波並非孤立事件，而是近年來歐洲對華政策搖擺、經濟現實倒逼外交調整的縮影。而要真正理解中方此次罕見強硬表態背後的邏輯，必須回溯至冷戰末期那段關鍵歷史——當東西德分裂長達四十餘年之際，中國是如何以實際行動支持德國統一的？這一段被西方主流敘事長期忽視的歷史，恰恰構成了今天中德關係不可迴避的政治基石。

從「麥克風外交」到現實低頭

瓦德富爾原計劃於10月26日至28日訪華，旨在就經貿、供應鏈安全及全球治理等議題與中國高層對話。然而，在啟程前夕，他在公開場合多次就中國稀土出口管制表達「擔憂」，並聲稱「必須避免以武力改變台海現狀」——此言雖表面重申「一個中國政策」，卻刻意迴避反對「台獨」的核心立場，被中方視為典型的「政治話術」。

中國外交部發言人隨即指出：「只談『維持現狀』而不反『台獨』，實質上是對分裂勢力的縱容。」這一表態直接導致訪華行程被取消。德方解釋稱「未能在中國安排足夠會談」，但知情人士透露，中方認為德方在未建立基本互信前提下高調炒作訪問，實為「先聲奪人」的輿論施壓。

無論是德國前任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock），還是瓦德富爾，都習慣對話採取「麥克風外交」（Microphone Diplomacy），在未與中方充分溝通、協商的情況下，通過公開演講、媒體採訪或社交媒體等「對着麥克風」的方式，搶先對外釋放立場、施加壓力或塑造輿論，從而將外交議題公開化、政治化甚至情緒化。而如今的德國政治領導層正在走入「價值觀外交」的漩渦中。

然而，現實很快迫使柏林轉向。2025年前八個月，中國再度超越美國，成為德國最大貿易伙伴。大眾（Volkswagen Group）、平治（Mercedes-Benz Group AG）、巴斯夫（BASF SE）等德企在華利潤佔其全球收益30%以上。德國工商界強烈呼籲政府「務實對華」，中國德國商會更直言：「政治化的貿易衝突將摧毀繁榮。」

在中國與內部的多重壓力下，瓦德富爾於11月3日主動請求與王毅通話。她表示「高度重視對華關係」，願「儘早訪華」，並重申堅持一個中國政策。但王毅僅表示歡迎其「適時訪華」，同時明確劃出紅線。

2025年7月3日，德國柏林，中國外長王毅（左）與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul，右）舉行第八輪中德外交與安全戰略對話舉行。（中國外交部網站）

中國如何支持德國統一？

要理解中方此次為何特別強調「德國統一」這段歷史，需回到1989–1990年的關鍵節點。

當時，東歐劇變、柏林牆倒塌，兩德統一進程啟動。這一進程卻面臨巨大國際阻力——尤其是蘇聯的強烈反對。作為聯合國安理會常任理事國和社會主義陣營重要成員，中國的立場至關重要。

基於當時的國際大勢中國的切身感受，中國明確支持德國和平統一。

據解密外交檔案及多方史料顯示，1989年11月柏林牆開放後，中國政府即通過外交渠道向聯邦德國傳遞積極信號。1990年2月，時任中國外長錢其琛在會見西德外長根舍（Hans-Dietrich Genscher）時表示：「中國尊重德國人民的選擇，支持德國實現和平統一。」同年5月，中國駐西德大使梅兆榮在波恩（Bonn）明確表態：「中國不反對兩德統一，也不認為統一後的德國會對世界和平構成威脅。」

尤為關鍵的是，中國在蘇聯尚未同意統一方案時，率先給予政治背書。這在當時極大緩解了科爾（Helmut Kohl）政府的外交壓力。儘管中國與東德長期保持友好關係，但在歷史大勢面前，北京選擇了民族自決與和平統一一邊。

1990年10月3日兩德正式統一當日，中國政府第一時間發表聲明祝賀，並迅速承認統一後的德國主權完整。此後，中德關係進入黃金髮展期——默克爾（Angela Merkel）執政16年間12次訪華，兩國經貿額增長近十倍。

不應背叛的歷史

正因如此，當中方聽到德國政客在台灣問題上玩弄「模糊語言」時，自然感到被冒犯。王毅在通話中特別指出：「中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家主權和領土完整。」

雖然這句話不是第一次出現，但這句話並非外交辭令，而是基於真實歷史的情感與道義訴求。德國曾因分裂而痛苦，中國亦因台灣問題承受着國家未完全統一的現實傷痛。若德國真理解分裂之痛，就應明白任何對「台獨」的縱容，都是對另一國核心利益的踐踏。

西方媒體通常將「一個中國政策」簡化為外交慣例，卻忽視其背後的歷史重量與政治承諾。中國此次再將德國統一史納入外交話語體系，正是為了喚醒一種被遺忘的相互尊重。當然，默克爾之後的德國政府似乎選擇性「忘記」了這段歷史，因此中國在最近兩年多次、明確、公開地使用這句話，就是在提醒德國及歐盟層面官員不能「裝睡」。

德國企業在中國投入大量資金與業務，一旦中國經濟遭受全面制裁，將牽連德國甚深。 (來源：Dreamstime)

德國外長的「緊急來電」，反映的不僅是外交姿態的調整，更是經濟現實對政治傲慢的修正。但真正的轉機，不在於訪問是否成行，而在於德國能否真正理解中德關係不是單向索取，而是建立在歷史互信與現實互利基礎上的戰略伙伴關係。

中國對德國等西方國家「一邊吃蛋糕，一邊砸鍋」的雙重遊戲已經相當厭倦。正如王毅所言：「中德需要制定更穩定、更可持續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上。」

當年，中國在德國統一的關鍵時刻選擇了信任；今天，德國也應回饋以同等的尊重。否則，再多的「期待訪華」表態，也難以重建真正的戰略互信。