G20峰會｜高市早苗開會遲到1小時　大合照被影到尷尬陪笑｜有片

日本首相高市早苗早前因發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。據日媒報道，正當外界關注高市早苗是否會與國家總理李強在G20領導人峰會期間進行互動，她11月22日（周六）卻被影到遲到一小時才進入會場，錯過與其他領導人握手的機會。另有影片可見，在拍領導人大合照期間，高市早苗碰巧站在正進行對話的土耳其總統與印尼副總統中間，場面尷尬，高市早苗只能靠陪笑躲過這一幕。



高市早苗出席G20領導人峰會期間遭遇尷尬一幕：

據《全日本新聞網》11月23日報道，22日會議開始前，國家總理李強與其他與會國家領導人交談握手，但高市早苗卻不見蹤影。

高市早苗據報亦缺席會後的晚宴。

一位日方官員表示，不出席晚宴的原因是「為了準備第二天及以後的行程」。

事實上，高市早苗在前往南非約翰內斯堡出席G20峰會前，在網上發文指在收拾行裝時遇上困難。

高市早苗在其社交帳戶指：「挑選衣服卻花了我最長時間，因為我糾結了好久該穿甚麼。11月14日，參議員安藤豐在參議院預算委員會的發言一直在我腦海中揮之不去。」

「從今以後，高市首相和所有內閣成員都要與世界各國領導人進行談判。我希望他們盡可能穿上由日本最上乘面料和最精湛工藝製作的服裝進行外交談判。如果他們穿著廉價的衣服談判，會被人瞧不起。」

高市坦承：「我自己並沒有用日本最上乘布料或最精湛工藝製作的衣服，但我感覺安藤參議員說得有道理，於是我花了幾個小時從乾洗店挑選看起來不廉價、不會讓人瞧不起的衣服。最後，我手邊沒帶多少衣服，只好打包了大家習以為常的那套外套和裙子。看來我應該想辦法買些能在外交談判中佔上風的衣服，即使這意味著要花一大筆錢。」

除了在着裝上遇上困難，高市早苗在大合照期間也遇上尷尬一幕，她站在正在交談的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）與印尼副總統拉卡（Gibran Rakabuming Raka）中間，兩人隔着高市早苗隔空對話，讓高市早苗不知如何應對，只能靠微笑撐過這個場面。