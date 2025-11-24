港人遊日本又失禮！浸溫泉竟做1動作　旅遊業人士：最驚見香港客

香港人向來喜愛到日本旅遊，無論是賞櫻還是浸溫泉，每年都吸引大批港人前往。但在享受異國風光的同時，也要注重禮儀問題。近日，就有港人在社交平台上發文，直擊在日本旅遊期間見到多名港人做出令人側目的失禮行為，這則貼文引起大量網民共鳴。



一位港人在threads分享自己在日本旅遊期間，目睹三件香港人在旅遊時做出的失禮行為，直言「香港人去旅行可唔可以 self conscious啲？」。

Threads截圖

直擊三宗「無禮行為」

她列舉出3大親身經歷，在排隊等候時，5位香港大媽的談話聲量極高，誇張到「連前面台灣人都問點解佢地咁大聲」。然後浸溫泉期間，有一名香港大嬸「對住大家腿張開，再撥水 佢個女係到…. 游水」，完全無視日本溫泉的規則。另有一對香港情侶，為了拍攝「逆富士」美景，將車輛橫向停泊在事主車前，隨後走開500米遠去打卡，「好彩認到佢，凍冰冰搵左一輪」才得以移開車輛。

《doctor x》劇照

網民共鳴：好失禮

這則貼文迅速引起網民熱議，紛紛分享自己所見過的香港人旅遊無禮行為，「試過飛機上邊隔離坐咗四個香港阿嬸」，在飛去北海道的五個小時內不停講話「塞住降噪耳機都聽到」，叫停了也只是「收聲一陣」。

還有網民在福岡百貨公司退稅時，有幾個香港人講話音量過大，「禮貌地叫佢哋細聲啲」，然後「有一個即刻x面話哦～嘈親你吓嘛？」，覺得對方簡直「無品無格到一個x點」。還有網民表示有過跟香港大媽同浸溫泉而對方「喺水入面捽腳老泥」的嘔心經歷。另有網民共鳴「喺沖繩去間近郊嘅餐廳，又大聲又粗口又食煙，果刻真係唔敢認自己係香港人」，認為這些無禮貌的香港人有損整體形象。

旅遊業人士吐苦水

有曾在海外旅遊或酒店業工作的網民，表示對某些香港旅客的行為感到心力交瘁「其實好多香港人都好黑人憎，成日做啲好失禮嘅行為」。他補充，香港旅客比其他國家的旅客更喜歡投訴，而投訴內容往往不夠合理「真心講做旅遊酒店業嗰段時間好驚見到香港客人」。樓主也表示在特賣店見到一對香港夫婦「勁勞氣呼喝店員話佢包得唔靚」，但認為在特賣店時要求可以稍微降低。