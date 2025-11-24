立陶宛首都機場再受氣球干擾一度關閉　10月以來9度停擺

立陶宛維爾紐斯（Vilnius）機場11月24日有氣球飛向領空，導致機場一度暫停運作，部分入境航班被迫改道至其他城市。



據路透社報道，維爾紐斯機場運營24日在官網上宣布，機場營運已受影響消息，並補充表示，機場預計將在當地時間凌晨1時30分重新開放，但之後再發現氣球飄近空域，因此再次實施限制，最終在同日凌晨3時25分重開。

立陶宛維爾紐斯機場（NurPhoto via Getty Images)

近幾個月來，歐洲民航一再因為無人機目擊及闖入事件而陷入混亂，包括丹麥哥本哈根（Copenhagen）和比利時布魯塞爾（Brussels）等地的機場，該次關閉是維爾紐斯機場自10月初以來的第9度暫時停擺。

立陶宛上月因氣球事件關閉了與白羅斯接壤的兩個口岸，但隨着問題有所緩和而於本週較早時重新開放。

立陶宛方面表示，這些干擾是從鄰國白羅斯運送違禁香煙的氣象氣球所致，並指責該國總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）縱容該行為，稱此為一種「混合攻擊（hybrid attack）」。

2025年9月11日，白羅斯（Belarus）明斯克（Minsk），白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko，右）會見美國總統特朗普（Donald Trump）的特使科爾（John Coale，左）。（Reuters）

盧卡申科稱邊境關閉是「瘋狂的騙局（crazy scam）」，指責西方對白羅斯和俄羅斯進行混合戰爭，開啟了鐵絲網分裂的新紀元。