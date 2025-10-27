立陶宛一周第4次關閉首都機場 白羅斯運私煙汽球闖領空
撰文：蕭通
出版：更新：
作為北約（NATO）成員國的立陶宛，10月26日關閉首都維爾紐斯機場（Vilnius Airport）和對白羅斯的邊境口岸，原因是當日有數個疑似氣球的物體闖入領空，也是一星期內第4宗同類事件。
白羅斯邊境口岸亦關閉
路透社報道，立陶宛的國家危機管理中心（National Crisis Management Centre）表示，這些氣球是由私梟放出走，用於運送走私香煙。但當局也指責，被視為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）盟友的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），未能制止這種行為。
當局表示，首都機場當日暫停運作至格林威治標準時間11時40分，與白羅斯的邊境則將持續關閉，直到27日國家安全委員會（National Security Commission）開會之後再作決定。
當局指出，於本月21日、24日、25日，以及本月5日，維爾紐斯機場都曾因氣球入侵而臨時關閉。
立陶宛維爾紐斯機場發現多個氣球飛來 一度暫停所有航班升降慕尼黑機場再現無人機 兩跑道關閉6500乘客滯留 今推遲航班升降德國慕尼黑機場現無人機 一度暫停航班升降 近3000乘客受影響丹麥再有機場因發現無人機而暫停航班升降 三天內第二次丹麥機場現無人機 首相稱不排除與俄羅斯有關 克宮否認：無根據