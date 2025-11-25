中聯部長會見美駐華大使　稱習特通話為兩國關係進一步校準方向

中共中央對外聯絡部部長劉海星，於11月25日（周二）在北京會見美國駐華大使龐德偉（David Perdue）。劉海星表示，中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一的通話，在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，這些也表明了兩國關係總體穩定向好。



劉海星指，中國共產黨同美國共和、民主兩黨保持着不同形式的交往，中聯部願遵循兩國元首達成的重要共識，積極推動兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話，促進兩國關係穩定、健康、可持續發展。劉海星並介紹了中共二十屆四中全會的主要成果。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

龐德偉表示，在美方看來，當今世界沒有比美中關係更重要的雙邊關係。兩國關係當前正處於關鍵的歷史節點，美方願同中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮。美方支持兩國政黨開展更多溝通對話。

雙方還就其他共同關心的問題交換了意見。