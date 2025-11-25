特朗普 ：與習近平通話「非常好」　兩國關係非常牢固

新華社11月24日晚上報道，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話。美國總統特朗普隨後表示，他與中國國家主席習近平進行了「非常好」的通話，雙方討論了烏克蘭戰爭、芬太尼、大豆和其他農產品等在內的諸多議題。此外，雙方並達成一項惠及農民的協議。



2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

受邀明年4月訪華 也邀習近平訪美

特朗普在社交平台上稱，兩人在通話中「為偉大的農民達成了一項非常好的、非常重要的協議，而且只會越來越好。」他又稱，「我們（美國）與中國的關係非常牢固！」

特朗普表示，這次通話是對兩人約三週前在韓國舉行卓有成效會晤的後續跟進，兩國在確保協議的有效性和準確性方面，取得了顯著進展，現在可以把目光放到大局上。

他表示，已接受習近平的邀請，將於4月訪問中國。作為回禮，他也將在稍後邀請對方對美國進行國事訪問。他又稱，雙方一致認為，保持密切溝通至關重要，他期待與中國進行這樣的溝通。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）同日表示，特朗普政府預計將在兩星期內，宣布一項針對美國農民的援助計劃，以及一項關於中國大豆採購的協議，但她沒有提供更多細節。

新華社：習近平強調台灣問題

新華社報道，習近平在通話中提及台灣問題，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部份。此外，習近平稱兩人上月兩人在韓國釜山成功舉行會晤，達成很多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。

釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得着的實景。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

特朗普讚揚習近平是偉大的領導人。他與習近平主席在釜山的會晤非常愉快，特朗普完全贊同習近平對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

新華社稱，兩國元首還談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。