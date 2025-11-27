中國據報禁止字節跳動數據中心使用英偉達晶片

據外媒11月26日報道，中國監管機構已禁止抖音母公司字節跳動，在其新的數據中心部署英偉達（Nvidia）晶片。



科技媒體《The Information》引述兩名字節跳動員工透露了此事。據報，該公司今年購買的英偉達晶片超過其他任何中國企業，原因是該公司正加速為其逾10億用戶確保運算能力，同時擔憂美國可能限制晶片供應。

報道指出，這項禁令凸顯了北京為減少對美國技術的依賴所做的努力，隨着華盛頓收緊對中國先進半導體出口的限制，這項努力也不斷加強。

2025年8月27日，圖為美國人工智能企業英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）的標誌，背後是中國國旗。（Reuters）

彭博社引述接近中國科技監管機構人士的消息報道，8月份，中國監管機構要求國內企業停止訂購英偉達人工智能（AI）晶片，此後一直敦促企業採用國產處理器。

路透社引述英偉達發言人稱：「中國的監管環境不允許我們在中國提供有競爭力的數據中心圖形處理器（GPU），這使得這個龐大的市場落入了我們快速增長的外國競爭對手手中。」

路透社本月此前報道稱，中國政府已發布指導意見，要求所有獲得國家資金的新資料中心專案只能使用國產AI晶片。