美國批准向沙特和阿聯酋出口AI晶片　馬斯克將在沙特建數據中心

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）11月18日抵達白宮晤美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。美媒周三報道，美國已批准向位於沙特和阿聯酋的兩家人工智能（AI）企業出售多達7萬枚先進AI晶片。美國富豪馬斯克（Elon Musk）亦表示，旗下AI企業xAI將與英偉達（Nvidia）和沙特的AI企業合作，建造一座數據中心。



美國商務部在一份聲明中表示，沙特政府支持的AI企業Humain、阿聯酋的國有AI企業G42，獲准分別向美國購買最多3.5萬枚英偉達（Nvidia）Blackwell晶片。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳參加美國-沙特投資論壇。（Reuters）

政府官員透露，這些晶片將以英偉達GB300服務器的方式出售。英偉達的競爭對手AMD已與Humain簽署另一份合作協議，價值數十億美元。

據報，上述協議都包含保障措施和網絡安全條款，以防止晶片流入中國和華為公司手中，由美國商務部工業安全局（BIS）負責監督協議的執行情況。

《華爾街日報》引述馬斯克表示，xAI將和英偉達、Humain合作，在沙特建造一個數據中心，其耗電量將達到500兆瓦，建成後將成為xAI在美國以外最大的數據中心。

2025年11月19日，美國華盛頓特區，美國富豪馬斯克（Elon Musk，中）在美國-沙特投資論壇上與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）互動。（Reuters）

Humain由穆罕默德王儲於今年5月創立，並獲得了沙特政府高達1萬億美元的主權財富基金的支持。該公司19日宣布，已與英偉達和亞馬遜（Amazon）達成協議，包括在沙特首都利雅德的「A.I. Zone」數據中心部署多達15萬個高階AI晶片。