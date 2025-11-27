美國民警衛隊成員遭槍擊案阿富汗疑犯被捕　防長向華府增派500人

美國華盛頓特區白宮附近11月26日有2名國民警衛隊成員遭到槍擊受傷，一名阿富汗男子被捕，政府視案件為恐怖主義行為，正在調查。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）隨後下令，向華府增派500國民警衛隊員。



赫格塞思表示，將再有500隊員加入到此前駐扎華府的約2200名國民警衛隊員的行列中，這屬於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）針對「民主黨執政城市」發起的移民和犯罪打擊行動的一部分。

2025年11月26日，美國華盛頓特區，兩名國民警衛隊成員在白宮附近遭槍擊後，其他國民警衛隊成員站在警戒線後。（Reuters）

路透社引述司法部官員透露，槍手為29歲的阿富汗公民Rahmanullah Lakanwal，沒有犯罪記錄，來自華盛頓州。他於2021年透過「盟友歡迎行動」（ Operation Allies Welcome）來到美國，之後過期滯留。

該計劃旨在幫助於阿富汗戰爭期間協助美國、且在美國撤軍後可能遭到塔利班報復的阿富汗人。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，兩名受傷隊員目前在當地醫院，情況危急。

特朗普：須重新審查經阿富汗入境美國的人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州表示：「這起令人髮指的攻擊是邪惡的行為、仇恨的行為和恐怖的行為，我們現在必須重新審查拜登（Joe Biden）執政期間從阿富汗進入我國的每一位外國人。」