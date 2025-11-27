美兩名國民警衛隊成員遭槍擊　白宮封鎖　FBI調查是否恐襲

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於11月26日公布，兩名國民警衛隊成員在華府遭槍擊。西維珍尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）一度表示，兩人傷重不治，但其後改口。聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）表示，兩名傷者仍然留醫，情況危殆。華盛頓特區市長齙澤（Muriel Bowser）指出，這是一宗有預謀的襲擊。美國微軟全國廣播公司（MS NOW，前稱MSNBC）報道，FBI聯合反恐工作小組正調查事件是否涉恐怖主義。



於感恩節假期前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正身在佛羅里達州，事發時不在白宮。但在槍擊發生後，白宮一帶被封鎖。與此同時，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，由於安全問題，華盛頓列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）的航班一度停飛。公告最初未說明「安全問題」內容，但後來證實與槍擊有關，機場已恢復正常運作。



路透社報道，槍擊發生在下午2時15分左右，地點法拉格特廣場（Farragut Square）附近，距離白宮僅幾個街區之遙。當國民警衛隊成員進行巡邏時，藏身拐角處的槍手突然伏擊兩人。華盛頓特區警察局一度呼籲民眾遠離，事後指一名疑犯已被拘留，但未交代更多細節。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，中槍兩名國民警衛隊成員，曾與槍手交火。社交平台流傳一張疑似國民警衛隊成員中槍畫面，但未獲證實。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特朗普已聽取了有關槍擊事件的簡報。

特朗普形容槍手「禽獸」

特朗普其後在社交平台形容槍手是「禽獸」，兩名國民警衛隊成員重傷，正分別在兩家不同的醫院接受治療，而槍手本人也身負重傷，但無論如何，他都將付出慘痛的代價。

西維珍尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）其後表示，兩名國民警衛隊成員已因傷勢過重不治身亡，白宮也轉發其聲明。不過，他後來指有關二人傷情的報告「相互矛盾」。