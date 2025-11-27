路透社：美國擬要求台灣對美半導體投資並提供培訓

知情人士透露，美國政府正在洽談一項協議，可能要求台灣在半導體製造及其他先進產業領域對美國進行新投資，並培訓美國勞動力。



路透社引述五名知情人士報道，根據擬議安排，包括全球最大代工晶片廠台積電在內的台灣企業，將向美國投入新資本、派遣人員、擴展在美業務，並培訓美國員工。

目前，美國對台灣徵收20%關稅，台北正與華盛頓就降低關稅進行談判。半導體產品目前免關稅，美國則希望借此推動國內生產能力建設。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

韓國和日本此前已分別承諾在美投資3500億美元（約2.73萬億港元）和5500億美元（約4.29億港元），以換取大部分商品關稅從25%降至15%。

知情人士提到，台灣的承諾投資規模將低於區域的其他競爭對手，但將包括協助美國建設科技園區基礎設施等支持措施，並提供台灣在相關領域的經驗。

知情人士說，目前尚不清楚台美雙方何時能達成協議，最終條款也可能隨著談判進展而調整。

美國貿易代表辦公室未回應置評請求。白宮發言人德賽（Kush Desai）則說：「在特朗普總統宣布之前，關於潛在貿易協議的報道都是猜測。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

