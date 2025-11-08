黃仁勳出席台積電年度運動會　稱最先進Blackwell晶片需求強勁

正在台灣訪問的美國英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳認為，英偉達業務發展強勁，公司的最先進Blackwell晶片需求非常強勁。



綜合路透社和《聯合報》報道，黃仁勳星期六（11月8日）在台積電於新竹舉辦的運動會告訴記者：「英偉達生產圖形處理器（GPU），但我們也生產（CPU）中央處理器、網絡技術、交換機，所以與Blackwell有關的晶片有很多。」

2025年11月8日，台積電董事長魏哲家（右）和英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（左）出席台積電在新竹舉行的年度運動會。（Reuters）

台積電董事長魏哲家說，黃仁勳「提出提供晶圓請求」，但數量方面屬於機密內容。

黃仁勳星期五（7日）說，目前沒有就向中國出售英偉達Blackwell人工智能晶片進行任何積極磋商。美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府阻止此類銷售，並稱此類銷售可能幫助到中國軍方和中國人工智能產業。

2025年11月8日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席台積電在新竹舉行的年度運動會。（Reuters）

台積電星期六在新竹縣立體育場舉辦運動會，黃仁勳偕魏哲家一起搭車抵達現場，台積電員工熱烈歡迎。

台積電創辦人張忠謀身體不適，無法出席，因此沒有張忠謀和黃仁勳同框的鏡頭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

