羅浮宮將對非歐盟遊客提高45%票價　以彌補無價珍寶失竊案損失

巴黎羅浮宮博物館（Louvre）周四（11月27日）表示，從明年初開始，將對大多數非歐盟遊客提高45%票價，用於畫廊維修升級，以彌補上個月盜竊事件的損失。



法媒指，經羅浮宮博物館董事會決議通過，該博物館和員工工會宣佈從2026年1月14日起，來自歐盟以外的遊客參觀羅浮宮需要支付32歐元（約289港元）的費用，較以往額外增加10歐元（約90港元）。

羅浮宮透露，這次45%的票價調漲旨在每年增加最多2300萬美元（約1.79億港元）收入，以資助這間全球參觀人數最多的藝術博物館進行結構改善，該博物館正因上個月的無價珍寶失竊案陷入困境。

2025年10月27日，法國巴黎，圖為一名防暴警察在羅浮宮（Louvre）玻璃金字塔附近巡邏。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

自這宗案件發生以來，羅浮宮的安保管理層一直受到批評。案發後不久，羅浮宮發表的官方審計報告指出，該博物館安全系統存缺陷及基礎設施老化。

據羅浮宮2024年發布的一份報告顯示，該博物館當年接待了870萬名遊客，其中69%是外國人，美國遊客人數最多，中國遊客位居第三。