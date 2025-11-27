法國推新自願兵役制度　冀2035年達5萬人　外媒：應對俄羅斯威脅

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月27日宣布法國推出新的自願兵役制度，預計至2035年會達5萬人，以應對「日益加劇的威脅」，外媒指該國是為應對俄羅斯對烏克蘭戰爭持續升級帶來的歐洲安全威脅。



馬克龍周四（27日）會在視察法國東南部阿爾卑斯山區一個步兵旅時公布措施。這項自願參與的計劃將面向18歲、19歲的年輕人，參與者會獲得報酬，持續10個月，計劃預計耗資20億歐元（約180億港元）。在計劃初期，例如是2026年，人數會限制在3,000人，到了2035年預計增至5萬人。

這位法國總統又指，預料2030年將預備役人數增加到10萬人。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）11月27日宣布法國推出新的自願兵役制度（Reuters）

馬克龍早前表示，隨著俄烏衝突持續，歐洲大陸面臨巨大風險，強調「國家必須為日益嚴峻的威脅做好準備」。

法軍參謀長曼登（Fabien Mandon）上周發表爭議言論，稱「法國必須做好失去自己孩子的準備」，並警告俄羅斯「正準備在2030年前與法國發生對抗」。此番言論在法國國內激起輿論強烈反彈。

法軍參謀長曼登（左一）。（Reuters）

法國軍隊是歐洲第二大軍隊，僅次於波蘭，擁有約20萬現役人員和超過4萬預備役軍人。

目前並無跡象表明法國將重啟義務兵役制。事實上，法國的義務兵役制（徵兵制）早在1997年便由前總統席哈克（Jacques Chirac）以軍隊改革為由廢止，此後全面轉向全志願兵役制。