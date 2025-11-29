美媒：特朗普上週與馬杜羅通話 討論會面可能
撰文：聯合早報
出版：更新：
有消息指，美國總統特朗普（Donald Trump）上週與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）通電話，雙方討論了會面的可能，但尚未有任何安排，與此同時，美國政府繼續加大對委內瑞拉的軍事壓力。
《紐約時報》星期五（11月28日）引述多名知情人士消息報道，儘管美國繼續威脅將對委內瑞拉採取軍事行動，但特朗普仍與馬杜羅通了電話。
其中兩名知情者透露，這通電話發生在上週末，討論內容包括雙方在美國會面的可能性，但目前沒有這樣的安排。
特朗普和馬杜羅通話時，美國國務卿魯比奧（Macro Rubio）也在場。國務院24日剛正式將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」。華府也稱太陽集團由馬杜羅及其政府高層領導。
特朗普政府在委內瑞拉附近加勒比海域部署了強大的軍事存在，目標直指委內瑞拉。美國政府官員稱，他們的目標是遏制毒品走私，但也明確表示，他們希望看到馬杜羅下台，甚至可能訴諸武力。
自9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的「販毒船」，擊斃至少83人，甚至威脅將對委內瑞拉本土實施攻擊。
《紐約時報》10月報道，馬杜羅曾向特朗普政府提出讓美國獲得委內瑞拉油田的大量股份，以及其他一系列美國公司可參與的機會，以此來緩和緊張局勢。但由於馬杜羅仍希望繼續掌權，美國官員在10月初中斷這些討論。
委內瑞拉擁有全球已知最大的石油儲量，已探明石油儲量超過3,000億桶，約佔全球總儲量的18%。
本文獲《聯合早報》授權轉載