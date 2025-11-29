美媒：特朗普上週與馬杜羅通話　討論會面可能

有消息指，美國總統特朗普（Donald Trump）上週與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）通電話，雙方討論了會面的可能，但尚未有任何安排，與此同時，美國政府繼續加大對委內瑞拉的軍事壓力。



《紐約時報》星期五（11月28日）引述多名知情人士消息報道，儘管美國繼續威脅將對委內瑞拉採取軍事行動，但特朗普仍與馬杜羅通了電話。

其中兩名知情者透露，這通電話發生在上週末，討論內容包括雙方在美國會面的可能性，但目前沒有這樣的安排。

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

特朗普和馬杜羅通話時，美國國務卿魯比奧（Macro Rubio）也在場。國務院24日剛正式將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」。華府也稱太陽集團由馬杜羅及其政府高層領導。

特朗普政府在委內瑞拉附近加勒比海域部署了強大的軍事存在，目標直指委內瑞拉。美國政府官員稱，他們的目標是遏制毒品走私，但也明確表示，他們希望看到馬杜羅下台，甚至可能訴諸武力。

2025年11月21日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），總統尼馬杜羅（Nicolas Maduro）出席委內瑞拉學生日遊行活動時舉起拳頭。（Reuters）

自9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的「販毒船」，擊斃至少83人，甚至威脅將對委內瑞拉本土實施攻擊。

《紐約時報》10月報道，馬杜羅曾向特朗普政府提出讓美國獲得委內瑞拉油田的大量股份，以及其他一系列美國公司可參與的機會，以此來緩和緊張局勢。但由於馬杜羅仍希望繼續掌權，美國官員在10月初中斷這些討論。

委內瑞拉擁有全球已知最大的石油儲量，已探明石油儲量超過3,000億桶，約佔全球總儲量的18%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

