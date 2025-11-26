馬杜羅：因美軍事威脅 委內瑞拉面臨國家存亡「決定性時刻」
撰文：張涵語
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）說，由於美國軍事威脅，委內瑞拉正面臨國家存亡的「決定性時刻」。
新華社報道，馬杜羅星期二（11月25日）在委內瑞拉首都卡拉卡斯的一場遊行活動中說，美方在加勒比海的軍事部署是「帝國主義的威脅和攻擊」。面對當前形勢，委內瑞拉人民、軍隊和警察需團結起來，鼓舞士氣，抵禦外部威脅，「如果祖國需要，我們將為祖國獻出生命」。
美國國務院星期一（24日）正式將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」。美方還稱太陽集團由馬杜羅及其政府高層領導。委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）回應說，美方指稱的所謂「太陽集團」組織並不存在，委方譴責美方利用「不存在的恐怖組織」對委進行抹黑污衊。
近期，美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的「販毒船」，造成80餘人死亡。
美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉丁美洲進行軍事擴張。
