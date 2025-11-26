馬杜羅：因美軍事威脅　委內瑞拉面臨國家存亡「決定性時刻」

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）說，由於美國軍事威脅，委內瑞拉正面臨國家存亡的「決定性時刻」。



新華社報道，馬杜羅星期二（11月25日）在委內瑞拉首都卡拉卡斯的一場遊行活動中說，美方在加勒比海的軍事部署是「帝國主義的威脅和攻擊」。面對當前形勢，委內瑞拉人民、軍隊和警察需團結起來，鼓舞士氣，抵禦外部威脅，「如果祖國需要，我們將為祖國獻出生命」。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

美國國務院星期一（24日）正式將委內瑞拉「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為「外國恐怖組織」。美方還稱太陽集團由馬杜羅及其政府高層領導。委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）回應說，美方指稱的所謂「太陽集團」組織並不存在，委方譴責美方利用「不存在的恐怖組織」對委進行抹黑污衊。

近期，美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦。9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋擊沉超過20艘美方指稱的「販毒船」，造成80餘人死亡。

美國一個航空母艦打擊群11月11日抵達拉丁美洲海域，華盛頓在委內瑞拉附近集結軍力威脅進一步升級。（Reuters）

美國緝毒署近年報告則顯示，委內瑞拉並非流入美國的毒品主要來源地。委內瑞拉政府多次指責美國意圖通過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉丁美洲進行軍事擴張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

