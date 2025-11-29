Airbus召回6千A320客機　多國航線受影響　日本全日空取消95航班

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）11月28日（周五）宣布需要立即召回全球6000架A320系列客機實施檢修，進行軟件更新。日本、澳洲、印度多條航線受影響遭取消。



綜合外媒報道，日本最大的航空公司全日空（ANA）由於空中巴士A320飛機召回事件導致部份飛機停飛，該公司表示國內線共95個航班停飛，其中有連結東京羽田與秋田、鳥取、佐賀等的航班，以及札幌起飛的航班等，預計約1.32萬人受影響。

2023年7月6日，全日空（ANA）一架空中巴士客機從大阪關西機場起飛。（Getty）

全日空及其附屬公司，例如樂桃航空（Peach Aviation），是日本最大的空中巴士單通道客機運營商，其中包括A320機型。全日空的主要競爭對手日本航空（Japan Airlines）則主要使用波音（Boeing）機隊，並未營運A320。

澳洲航空公司捷星航空（Jetstar Airways）亦表示，周六有90個捷星航班受到影響，預計航班中斷將持續到周日。

此外，印度境內據估計約有400架飛機或受到影響，包括印度靛藍航空（IndiGo）、印度航空（Air India）和印度快運航空（Air India Express）在內的航班將面臨營運中斷。