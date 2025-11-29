觸發Airbus維修A320指示 　太陽耀斑如何影響航空安全｜新聞背後

歐洲飛機制造商空中巴士（Airbus）11月28日宣布，客戶須對其A320系列客機實施檢修進行軟件更新，才能進行下一次飛行，估計影響範圍多達6000架。由於適逢美國感恩節、年度最繁忙出行周末，預計將引發全球航班混亂。空中巴士解釋指，這一指示是為了應對太陽耀斑帶來的潛在風險。



事件起因

綜合路透社等外媒報道，一架10月30日從墨西哥坎昆（Cancun）飛往新澤西州紐瓦克（Newark）的捷藍航空（JetBlue）航班發生的意外，是觸發這次維修指令的導火線。

該航班在飛行途中遭遇控制問題，突然不受控制地急劇下降，導致15名乘客受傷，迫使航班在佛羅里達州緊急降落。

2024年11月12日，美國紐約市，一架捷藍航空（JetBlue）旗下A320客機在拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）滑行。（Getty）

太陽耀斑衝擊控制系統

空中巴士在調查事件後認為，強烈的太陽輻射可能會破壞對飛行控制系統運作至關重要的數據系統。

英國天空新聞（Sky News）稱，這個問題被稱為位元翻轉（bit flip），即太陽耀斑會衝擊電腦的內存，使其資料從0變為1，反之亦然，連太空船也有可能遭受影響。

旅遊專家Simon Calder受訪時稱，上述情況發生的可能性非常低，但也同時令人感到擔憂，並強調：「在航空領域，任何事情都不能想當然。」不過，他認為航空業仍然非常安全，至少航企一旦發現潛在威脅，就會立即採取行動。

2025年11月18日，法國巴黎，歐洲飛機制造商空中巴士（Airbus）的標誌在一個展覽中心中展示。（Reuters）

如何應對？

路透社引述空中巴士發布的公告，將問題指向A320系列的飛行控制系統「ELAC」，這套設備負責將機師側桿的指令轉換為機尾升降舵動作，直接影響機鼻角度。

而航空公司公告顯示，修復方案主要涉及恢復到早期軟件。空中巴士表示，對於大多數受影響的飛機而言，所需的更新只需要兩到三個小時。部份噴射機則可能需要更換硬體才能採用所須的軟體，而這過程則可能需要花更長時間。